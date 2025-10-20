كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

فى هذه الحياة من عاش ديناصورا فقد هلك وفنى وانتهى وانقرض أما من عاش حمارا فقد استمر وتواصل وتكيف وتعامل وصارا عضوا فى الخلية المجتمعية.

بهذه الكلمات الصادمة جاءت افتتاحية ندوة كنت من بين الحضور فيها ، الاستاذ المحاضر كان عالما وباحثا اجتماعيا يشار اليه بالبنان وحوله ألف هالة من هالات الشهرة والاشتهار.

قال وهو يحك أنفه بإصبع هزيل نحله الزمن وأخذ منه معظم قوته وعنفوانه ولم يبق منه الا الهيكل ، قال وبعيون مثقلة من هموم الحياة : صدقونى القول القوة تجعلك تفرط فى استعجال فناءك ونهايتك مثلك مثل الديناصور الذى عمر الأرض عقودا طويلة معتمدا على قوته فقط فى تسيير حياته وبهذه القوة مات وانقرض لانه لم يستخدم عقله ولم يتحايل على الطبيعة واعتمد فقط على لغة التصارع والصراع للحصول على حقه فى الحياة.

ولأن الحياة لاتدوم على وتيرة واحدة فقد وهن الديناصور وانقرض لأن قوته كانت سبب فناءه ، واستطرد العالم الاجتماعى القول وتحدث عن الحمار ذلك الكائن الذى ارتضى ان يكون حمارا كما يراه الاخرين وأخذهم على اد عقلهم كما علم وتعلم منهم وأصبح يطيعهم ويريح عقله من التفكير فهو فقط مطيع ؛ اذهب يذهب ، تعالى يأتى ، اعمل يعمل ، هو حمار كما يريدونه وكما أقدم وضعه معهم على تلك الوضعية يعيش وعاش وسيعيش حمارا مطيعا راضيا مرضى عنه.

ضجت القاعة بصيحات الاستنكار والضجر ولكن العالم واصل حديثه وقال: هل من العقل ان تعيش حمارا أم أن تموت ديناصورا؟!

وبرهن على حديثه بما تقوم به إسرائيل فى هذه الآونة من فرض سياستها واجبار الكل على الرضوخ للأمر الواقع والتعامل بمبدأ الديناصورات وهى تعلم تمام العلم ان قوتها ستكون سبب فناءها ولكنها تعيش نشوة القوي الذى لايقدر عليه أحد وبأن قوتها كفيلة على اجبار الكل على احترامها طواعية أو كرها.

فى المقابل نجد أصحاب الأرض وعلى رأسهم المقاومة تعيش بمنطق الحمار الذى يكيف وضعه حسب كل مرحلة ويراوغ من يوجهون اإليه أوامرهم بأنه يطيعهم وينفذ مايطلبوه منه للتأكيد على كونه حمار لاهدف له سوى العيش والاستمرار وبهذا المنطق ضمن الحمار بقاءه واستمراره وتزايد نسله فى حين تتآكل الديناصورات وتنتهى ويقل عددها فى مقابل أعداد الحمير العازمين على الحياة ومواجهة المتكبرين فيها بالطاعة التى ستكون فى يوم من الايام وسيلة دامغة للقضاء على ديناصورات هذا العصر والعالم.

صمت غريب ألم بالحضور وسجالات بعدها ونقاشات واعتراضات وفى النهاية خرج العالم من القاعة متبسما وعلى قناعة تامة بأن عصر الديناصورات وعصر الحمير يلتقيان معا والعبرة فى الخواتيم والنهايات …