الحكومة : تكثيف الحملات التفتيشية لضبط الأسعار والمحتكرين

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع التاسع لمجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الموضوعات، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وبمشاركة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى متابعتها قيام المحافظين ونوابهم والقيادات التنفيذية بجولات ميدانية مكثفة بمختلف المدن والمراكز والأحياء؛ لمتابعة تطورات الوضع للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة، وانتظام العمل والحركة لنقل الركاب والالتزام بخطوط السير، وكذا متابعة العمل بمحطات الوقود؛ للتأكد من توافر المواد البترولية وبيعها بالسعر الرسمي.

وفي هذا السياق، سلطت الدكتورة منال عوض الضوء على الجهود التي قامت بها وزارة التنمية المحلية في سبيل ضمان ضبط أسعار السلع، وذلك من خلال قيام الوزارة بالمتابعة المستمرة وبانتظام للأسعار وتوافر السلع في الأسواق، بالتعاون مع الموردين والتجار، بالإضافة إلى التنسيق لإقامة منافذ بيع للسلع بأسعار مخفضة، حيث يتم التنسيق لإقامة معارض وشوادر ثابتة ومتحركة بالتعاون مع وزارة التموين والجهات المعنية، فضلا عن تفعيل دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني؛ لطرح السلع بأسعار مناسبة بالمناطق ذات الكثافة أو الأقل دخلا.

كما أشارت الوزيرة إلى تكثيف الوزارة للحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الرقابية لضبط الأسعار والمحتكرين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفيما يتعلق بالاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية (مجلس النواب 2025) ، أشارت الدكتورة منال عوض إلى عدد من الإجراءات التنظيمية واللوجستية، من بينها التنسيق الأمني مع مديريات الأمن لتأمين اللجان الانتخابية، وتجهيز المقار الانتخابية بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم ( حيث تجرى عملية الاقتراع في عدد من المدارس والمنشآت على مستوى الجمهورية)، وكذلك التعاون مع الأجهزة المعنية وتجهيز اللجان، لافتة كذلك إلى تشكيل لجان للمرور على المقار الانتخابية للتأكد من جاهزيتها، بجانب تكثيف أعمال النظافة والإنارة وتجهيز المداخل.

وفي السياق نفسه، أوضحت وزيرة التنمية المحلية عددا من الإجراءات الأخرى للتيسير على الناخبين، المتمثلة في تجهيز وسائل راحة ومظلات، وأماكن انتظار خاصة لكبار السن، والفئات الأولى بالرعاية.

وحول الاستعدادات التي تجريها الوزارة لمجابهة مخاطر الأمطار والسيول وفصل الشتاء، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تشكيل لجان للمرور الميداني؛ لمتابعة تحسين شبكات تصريف مياه الأمطار بالمناطق الأكثر عُرضة للسيول وتجمعات المياه، بجانب تجهيز المجاري المائية وإزالة التعديات عليها، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل فرق الطوارئ بالمحافظات على إدارة الأزمات، فضلا عن التنسيق مع الوزارات والهيئات الأخرى، ومنها هيئة الأرصاد الجوية لتكامل الجهود خلال الأزمات، وتوظيف إمكانات الشبكة الوطنية للطوارئ لضمان سرعة التواصل بين فرق العمل.

كما تطرقت وزيرة التنمية المحلية إلى الحديث عن لوائح المحافظات المطلوب تقنين أوضاعها، وكذلك الآلية الجديدة لاستخراج تراخيص أبراج المحمول.