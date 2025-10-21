خلافات على ذهب.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على سيدة وخطف زوجها

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج) بتضررها من قيام 8 أشخاص بإجبارها على توقيع عقد بيع عقار مملوك لها وإصطحابهم لزوجها عنوة لجهة غير معلومة لخلافات مالية بينهم.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (8 أشخاص – مقييمن بنطاق محافظتى "القاهرة، القليوبية") وبصحبتهم زوجها المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) جميعهم يعملون بالصاغة .

وضبط بحوزتهم عقد البيع المشار إليه، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لقيام المجنى عليه بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على كمية من المشغولات الذهبية لبيعها ودفع ثمنها لهم إلا أنه إمتنع عن السداد فقاموا بإرتكاب الواقعة فى إطار الضغط للحصول على ثمنها ، وبسؤال المجنى عليه وزوجته أيدا ما سبق.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.