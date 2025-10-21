تعرف على آخر موعد لطلبات تغيير اللجان الانتخابية بانتخابات مجلس النواب

أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن إطلاق قاعدة بيانات لناخبين المحدثة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة وعبر التطبيق الإلكتروني للهيئة https://www.elections.eg/ التي تتيح للناخب الاستعلام عن لجنته الانتخابية بانتخابات مجلس النواب ومعرفة موقعها الجغرافي، كما تتيح له تقديم طلب بتغيير اللجنة أو جمع أفراد أسرته في لجنة واحدة.

وأكد القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي أن الموقع والتطبيق الإلكتروني للهيئة قد تم تطويرهما وفقاً لأعلى المعايير التقنية لضمان سهولة الاستخدام وسرعة الوصول الى الخدمات في تجربة أمنة وفعالة وخالية من أية تعقيدات.

وتدعو الهيئة الوطنية للانتخابات جمهور الناخبين الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات الإسراع بتقديم الطلبات عبر الموقع والتطبيق المشار اليهما في موعد غايته الخميس الموافق 23 من أكتوبر الجاري.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، عن قائمة المرشحين النهائية لانتخابات مجلس النواب الخميس المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة الفصل في الطعون غدًا، ويكون آخر موعد للتنازل عن الترشح يوم 25 أكتوبر الجاري وتنشر القائمة النهائية بالجريدة الرسمية يوم 26 أكتوبر الجاري.

تنطلق حملات الدعاية الانتخابية للمترشحين بانتخابات مجلس النواب 2025، بعد غد الخميس، والتي تعلن عنهم الهيئة الوطنية للانتخابات كمترشحين بالقائمة النهائية الرسمية، علي أن يتم نشر الأسماء بالجريدة الرسمية بعد انتهاء فترة التنازلات يوم 26 أكتوبر الجارى ونشرها بصحيفتى الأخبار والجمهورية.

وتبدأ فترة الصمت الدعائى يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر المقبل، فى الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلى لكل دولة، وذلك للمرحلة الأولى من الانتخابات والتى تضم دوائر 14 محافظة وهى : الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى رئيس الهيئة، ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات، ومحظورات الدعاية، والتي يجب الالتزام فى الدعاية أثناء الانتخابات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التى تصدرها الهيئة ويحظر بغرض الدعاية القيام بأى من الأعمال الآتية: التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين، تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة فى الدعاية، يحظر على شاغلى المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا فى الدولة الاشتراك بأى صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخاب أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.