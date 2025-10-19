قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس جمعية نقل البضائع: الزيادة في أسعار النقل ستكون في حدود 20% |فيديو
يكشف كواليس الإفراج عنه .. أسير فلسطيني: أنا ابن مصر وبدونها مفيش تقدّم |فيديو
ياسر ريان يسخر من مستوى فريق ديكاداها الصومالي: «قدامى الزمالك يكسبوه 6»
الخارجية القطرية: باكستان وأفغانستان توصلتا إلى اتفاق وقف إطلاق النار
مُستعدة للعمل كضامن.. تركيا تحذر: غياب حل الدولتين يعني حربًا أخرى في الأفق
نتنياهو يُحذّر: حرب غزة لن تنتهي إلا بنزع سلاح حماس
بعد الفوز علي نهضة بركان.. لقطات من تتويج بيراميدز بكأس السوبر الإفريقي |شاهد
هاني جنينة: الاقتصاد المصري يتعافى أسرع من التوقعات مع مطلع 2025 | فيديو
بعد أدائه القسم في «الشيوخ».. ياسر جلال يستعين بـ مشهد كوميدي لـ «مرجان أحمد مرجان»
محمد طارق أضا: بيراميدز استحق التتويج بالسوبر الإفريقي عن جدارة.. والسر في الإدارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بدء الصمت الانتخابي للمترشحين بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. 6 نوفمبر

بدء الصمت الانتخابي للمترشحين بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. 6 نوفمبر
بدء الصمت الانتخابي للمترشحين بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. 6 نوفمبر
إسلام دياب

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025، في الساعة 12 بالتوقف المحلي لكل دولة موعدا لبدء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمترشحين بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.

تُجرى عملية انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي : الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.  

يستعد ملايين المواطنين في مختلف المحافظات للمشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط اهتمام واسع بمعرفة مقار اللجان الانتخابية وأرقام الكشوف قبل انطلاق عملية التصويت المقررة في نوفمبر المقبل.

انتخابات مجلس النواب 2025

خطوات معرفة اللجنة الانتخابية لمجلس النواب 2025

حيث وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات أكثر من وسيلة إلكترونية وهاتفية للاستعلام بسهولة عن مكان اللجنة الانتخابية وموقف الناخب من القيد في الجداول، باستخدام الرقم القومي فقط، وذلك ضمن جهود الدولة لتيسير المشاركة الانتخابية وتعزيز الوعي بدور المواطنين في العملية الديمقراطية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن خدمة الاستعلام متاحة مجانا لجميع المواطنين عبر الموقع الرسمي للهيئة، أو من خلال التطبيق الإلكتروني على الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عبر الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية القصيرة، بما يتيح لكل ناخب معرفة مقر لجنته دون الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية.

خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات:
يمكن للمواطنين معرفة لجنتهم بسهولة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة على الرابط التالي: 
(https://www.elections.eg).
وتتم الخطوات على النحو الآتي:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.
2. الضغط على أيقونة  استعلم عن لجنتك الانتخابية  من الصفحة الرئيسية.
3. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة.
4. الضغط على زر  استعلام .
5. تظهر فورا جميع بيانات الناخب، وتشمل:

   اسم اللجنة الانتخابية.
   رقم اللجنة الفرعية.
   رقم الناخب في الكشوف.
   عنوان المقر الانتخابي.
   موقف الناخب من القيد في الجداول الانتخابية.

خطوات معرفة اللجنة الانتخابية

خطوات معرفة اللجنة الانتخابية عبر تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات:
أتاحت الهيئة أيضا تطبيقا رسميا يمكن تحميله من متجري Google Play وApp Store، لتسهيل عملية الاستعلام عبر الهاتف المحمول، ويتم ذلك كالتالي:

1. تحميل تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات من المتجر المناسب للجهاز.
2. فتح التطبيق بعد التثبيت وإدخال رقم الهاتف المحمول لتأكيد الهوية.
3. إدخال كود التحقق الذي يصل في رسالة نصية قصيرة.
4. بعد التحقق، تظهر خانة إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.
5. الضغط على  تحقق من الرقم القومي ، لتظهر تفاصيل اللجنة وتشمل:

   اسم المدرسة أو المقر الانتخابي.
   رقم اللجنة الفرعية.
   عنوان المقر بدقة.
   تاريخ التصويت المحدد للناخب.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المواطنين يمكنهم الاستعلام عن لجانهم بطرق إضافية دون الحاجة لاستخدام الإنترنت، وذلك من خلال:

1. الاتصال برقم 141 من أي خط أرضي أو محمول لمعرفة بيانات اللجنة.
2. إرسال الرقم القومي في رسالة نصية قصيرة إلى رقم 5151، وستصل رسالة تحتوي على تفاصيل اللجنة الانتخابية.

وأوضحت الهيئة أن جميع خدمات الاستعلام متاحة بشكل مجاني، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو الخط الساخن، مؤكدة أن الهدف هو تسهيل مشاركة الناخبين في العملية الانتخابية وضمان معرفة الجميع بمقار لجانهم قبل موعد التصويت.

الهيئة الوطنية للانتخابات الصمت الانتخابي الدعاية الانتخابية انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

الخبز

15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين

النقيب الشهيد

كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18 أكتوبر 2025

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السبت 18 أكتوبر 2025

زيارة تامر حسني

لفتة إنسانية.. تامر حسني يحقق أمنية طفلة مريضة بالسرطان في القليوبية

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

ترشيحاتنا

بيراميدز

«الحديدي»: بيراميدز فريق قوي.. لكن «الشيبي» و«ماييلي» سيوافقان فورًا لو عرض الأهلي

الزمالك

أيمن يونس: بيزيرا «هدية ثمينة» من جون إدوارد .. و«ديكيداها» بداية جديدة لـ «فتوح»

بيراميدز

معتصم سالم يكشف موقف بيراميدز من تجديد عقد نجمه فيستون ماييلي

بالصور

فستان كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها

بوسي
بوسي
بوسي

لو بتفكري تقصيه.. نجمات تألقن بالشعر القصير على السجادة الحمراء

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بحضور أبطاله .. 50 صورة لنجوم الفن فى عرض فيلم كولونيا بمهرجان الجونة

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

الكهرباء هي السبب.. أسهم شاومي تسجل أكبر تراجع في 3 أعوام

سيارة شاومي
سيارة شاومي
سيارة شاومي

فيديو

طـ.ــلاسم داخل القبور

ملابس نساء وطلاسم داخل القبور.. البلينا تتحرك ضد السـ.ــحر المدفون

سارق الطعام الذكى

​سارق الطعام الذكي.. قصة عاطل احتال بـ 124 حساباً للحصول على الآيس كريم مجاناً

عودة لن أعيش في جلباب أبي

بعد أكثر من ربع قرن.. عودة مفاجئة لمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بجزء ثان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد