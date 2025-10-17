ننشر أسماء المرشحين على دوائر محافظة القليوبية بـ انتخابات مجلس النواب

ينشر موقع صدى البلد أسماء المرشحين المتقدمين بأوراق ترشحهم لخوض انتخابات مجلس النواب بـ محافظة القليوبية وتبلغ عدد دوائرها، 6 دوائر، وهي كالتالي:

صرّح القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب قد باشرت أعمالها بانتظام على مدار 8 أيام متتالية في كافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية، وتقدمت القائمة الوطنية من أجل مصر للترشح على نظام القوائم عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والذي يشمل محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، وكفر الشيخ؛ وعن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، والذي يشمل محافظات: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، والبحر الأحمر.

كما تقدمت ثلاث قوائم عن قطاع غرب الدلتا، وهي: القائمة الشعبية "صوتك لمصر"، وقائمة "نداء مصر"، وقائمة "الجيل"، كما تقدمت قائمة "الجيل" عن قطاع شرق الدلتا أيضًا.

ووصل إجمالي من تقدموا بطلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 إلى 2826 شخصًا، شملت النظام الفردي، والقائمة الوطنية من أجل مصر عن القطاعات الأربع، وقائمة "الجيل" عن قطاعي شرق وغرب الدلتا، والقائمة الشعبية "صوتك لمصر"، وقائمة "نداء مصر" عن قطاع غرب الدلتا.