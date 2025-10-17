قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ننشر أسماء المرشحين على دوائر محافظة القاهرة بـ انتخابات مجلس النواب

إسلام دياب

ينشر موقع صدى البلد بالأسماء المرشحين المتقدمين بأوراق ترشحهم لخوض انتخابات مجلس النواب بـ محافظة القاهرة وتبلغ عدد دوائرها 19 دائرة، وهي كالتالي:

صرّح القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب قد باشرت أعمالها بانتظام على مدار 8 أيام متتالية في كافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية، وتقدمت القائمة الوطنية من أجل مصر للترشح على نظام القوائم عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والذي يشمل محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، وكفر الشيخ؛ وعن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، والذي يشمل محافظات: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، والبحر الأحمر.

كما تقدمت ثلاث قوائم عن قطاع غرب الدلتا، وهي: القائمة الشعبية "صوتك لمصر"، وقائمة "نداء مصر"، وقائمة "الجيل"، كما تقدمت قائمة "الجيل" عن قطاع شرق الدلتا أيضًا.

ووصل إجمالي من تقدموا بطلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 إلى 2826 شخصًا، شملت النظام الفردي، والقائمة الوطنية من أجل مصر عن القطاعات الأربع، وقائمة "الجيل" عن قطاعي شرق وغرب الدلتا، والقائمة الشعبية "صوتك لمصر"، وقائمة "نداء مصر" عن قطاع غرب الدلتا.

