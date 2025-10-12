قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث سير مروّع بطريق القصير
الدفعة الـ49 من المساعدات الإنسانية تتحرك نحو معبر كرم أبوسالم جنوب رفح
المساعدات المصرية الإنسانية الموجهة إلى غزة تشمل مواد غذائية وإغاثية
قرار عاجل من التعليم يطبق بجميع مدارس التربية الخاصة
تصعيد جديد .. الاحتلال الإسرائيلي يُشن هجمات على حزب الله داخل الأراضي اللبنانية
دعاوى وقف وسحب ترخيص «فيلم الملحد» أمام المحكمة .. اليوم
وزير الخارجية الإيراني: لا ثقة بإسرائيل وأمريكا في التزامات غزة.. ولا محادثات تتجاوز الملف النووي
نصف مليون فلسطيني يعودون إلى شمال غزة
لجان تلقي أوراق انتخابات مجلس النواب تستقبل طالبي الترشح لليوم الخامس
تعرف علي تاريخ مواجهات مصر وغينيا بيساو
سعر الدولار اليوم 12-10-2025
عمرو الحديدي يُهاجم مدافع الأهلي : النادي لم يستفد من خدماته
غرفة عمليات الوطنية للانتخابات تتابع التقدم بأوراق الترشح لانتخابات النواب لليوم الخامس

إسلام دياب

تتابع غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي  أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة لليوم الخامس على التوالي سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح على مدار الساعة.

وذلك من خلال البث الحي والتواصل المباشر مع القضاة رؤساء اللجان لرصد أي معوقات طوال اليوم، ويتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونياً.

وتستقبل لجان تلقى طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، اليوم الأحد، لليوم الخامس على التوالي أوراق الترشح، والتي تبدأ عملها في الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الخامسة مساءً، والتي بدأت مهمامها في تلقي أوراق الترشح الأربعاء الماضي وتستمر حتى يوم الأربعاء القادم الموافق 15 أكتوبر في نفس مواعيد فتح اللجان وإغلاقها، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً.

صرح القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب قد باشرت أعمالها بانتظام في رابع أيام التلقي بكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وبلغ عدد من تقدموا بأوراق الترشح ( ۱۱۳ ) على مستوي الجمهورية، وبذلك يصل إجمالي من تقدموا بطلبات ترشح عدد ( ۱۹۵۰ ) على النظام الفردى ولم يشهد اليوم الرابع أي ترشح على نظام القوائم.

الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب مجلس النواب انتخابات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

طريقة التقديم الإلكتروني للحصول على وحدة بديلة لسكان الإيجار القديم 2025

تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

الأمطار

حادث تصادم

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 في محطات الوقود

الصحفي الفلسطيني خليل أبو إلياس

البابا تواضروس

قداس المناولة الاحتفالية

نجاة حفيدة إبراهيم سردينة

عبد الله الثقافي

د. هبة عيد

هبة مصطفى

فرناس حفظي

أحمد عاطف آدم

