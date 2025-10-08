قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة قبول التبرع بالدم من عديم الأهلية أو ناقصها
محافظة القدس تحذر من اقتحامات المستوطنين الواسعة لباحات المسجد الأقصى
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

الوطنية للانتخابات: إقبال كبير على لجان الترشح في أول أيام تلقي طلبات سباق النواب

إسلام دياب

أعلنت الهيئة الوطنية  للانتخابات، أن اليوم الأول من فتح باب الترشح بانتخابات مجلس النواب 2025، شهد اقبال كبير أمام اللجان الخاصة بالترشح ، مشيرة إلي تم تقديم كافة أنواع الدعم الفني واللوجيستي لرؤساء الـ 28 لجنة المنوطة بتلقي وفحص أوراق الترشح في محافظات مصر.
وفتحت 28 لجنة فحص وتلقى أوراق الترشح ومتابعة انتخابات مجلس النواب بمحافظات مصر، أبوابها لتلقى أوراق الترشح رسمياً لانتخابات مجلس النواب، في التاسعة من صباح أمس الأربعاء والتي تستمر لمدة 8 أيام متتالية تنتهي يوم الأربعاء المقبل، علي أن تتلقى اللجان أوراق الترشح خلال هذه الفترة من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الخامسة مساءاً، عدا اليوم الأخير من تلقي أوراق المرشحين الذي يبدأ في التاسعة صباحًا حتي الثانية ظهراً.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم ٤٦ لسنة ٢٠٢٥ م بشأن قواعد تخصيص الرموز الانتخابية في انتخابات مجلس النواب.
وأوضحت الهيئة أن الرموز الانتخابية للمترشحين في انتخابات مجلس النواب تحدد على شكل جدولين، ويتضمن الجدول رقم (۱) الرموز المخصصة لمرشحي نظام القوائم والأحزاب، ويتضمن الجدول رقم (۲) الرموز المخصصة للمترشحين بالنظام الفردى.
وتابعت الهيئة في قرارها أنه بالنسبة للترشح بنظام القوائم ترسل لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات صورة من الطلب المقدم إليها من الممثل القانوني للقائمة والمحدد به الرمز في الفترة المعلنة من قبل الهيئة.
ويتضمن القرار 183 رمزًا للمترشحين على النظام الفردي و148 رمزًا للقوائم، وعلى رأسها المونوريل، والبرج الأيقوني، والقطار السريع، وساحة الشعب، وتقوم لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح بإرسال صورة من طلب الممثل القانوني للقائمة، إلى الهيئة موضحًا فيه الرمز المطلوب، على أن تتولى الهيئة تخصيص الرمز خلال 24 ساعة، ويُراعى أن يكون الرمز موحدًا في جميع الدوائر التي تترشّح بها القائمة ذاتها.
وفي حالة التزاحم على رمز معين، تكون الأولوية للحزب أو القائمة التي سبق تخصيص الرمز لها في انتخابات 2020، فإن تعذر، تُمنح الأولوية للأسبق في تقديم الطلب.
أما بالنسبة للمترشحين بالنظام الفردي، فيلتزم المترشح باختيار رمز من الرموز المتاحة بالجدول المخصّص، وتقوم اللجنة بتخصيص الرموز حسب أسبقية الطلبات، مع حجب الرمز فور اعتماده، كما يجوز للمرشح الحزبي طلب تخصيص الرمز السابق تخصيصه لحزبه بموجب خطاب من رئيس الحزب، على ألا تُطبق هذه القواعد على الأحزاب محل النزاع.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن بدء تلقي وفحص طلبات المترشحين يومياً خلال الفترة من الأربعاء 8 أكتوبر وحتى الأربعاء 15 أكتوبر.

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

جنيهات ذهب

تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

أحمد حسام ميدو

تأجيل محاكمة أحمد حسام ميدو بقضية التشهير بالحكم محمود البنا

المتهمان

الداخلية تضبط المتهمين بضرب رجل وزوجته في دمياط.. فيديو

عصام صاصا وباقي المتهمين

مش هنتفتش.. الداخلية تكشف ملابسات خناقة عصام صاصا والعاملين بملهى ليلي|فيديو

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

