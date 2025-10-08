الوطنية للانتخابات: إقبال كبير على لجان الترشح في أول أيام تلقي طلبات سباق النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن اليوم الأول من فتح باب الترشح بانتخابات مجلس النواب 2025، شهد اقبال كبير أمام اللجان الخاصة بالترشح ، مشيرة إلي تم تقديم كافة أنواع الدعم الفني واللوجيستي لرؤساء الـ 28 لجنة المنوطة بتلقي وفحص أوراق الترشح في محافظات مصر.

وفتحت 28 لجنة فحص وتلقى أوراق الترشح ومتابعة انتخابات مجلس النواب بمحافظات مصر، أبوابها لتلقى أوراق الترشح رسمياً لانتخابات مجلس النواب، في التاسعة من صباح أمس الأربعاء والتي تستمر لمدة 8 أيام متتالية تنتهي يوم الأربعاء المقبل، علي أن تتلقى اللجان أوراق الترشح خلال هذه الفترة من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الخامسة مساءاً، عدا اليوم الأخير من تلقي أوراق المرشحين الذي يبدأ في التاسعة صباحًا حتي الثانية ظهراً.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم ٤٦ لسنة ٢٠٢٥ م بشأن قواعد تخصيص الرموز الانتخابية في انتخابات مجلس النواب.

وأوضحت الهيئة أن الرموز الانتخابية للمترشحين في انتخابات مجلس النواب تحدد على شكل جدولين، ويتضمن الجدول رقم (۱) الرموز المخصصة لمرشحي نظام القوائم والأحزاب، ويتضمن الجدول رقم (۲) الرموز المخصصة للمترشحين بالنظام الفردى.

وتابعت الهيئة في قرارها أنه بالنسبة للترشح بنظام القوائم ترسل لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات صورة من الطلب المقدم إليها من الممثل القانوني للقائمة والمحدد به الرمز في الفترة المعلنة من قبل الهيئة.

ويتضمن القرار 183 رمزًا للمترشحين على النظام الفردي و148 رمزًا للقوائم، وعلى رأسها المونوريل، والبرج الأيقوني، والقطار السريع، وساحة الشعب، وتقوم لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح بإرسال صورة من طلب الممثل القانوني للقائمة، إلى الهيئة موضحًا فيه الرمز المطلوب، على أن تتولى الهيئة تخصيص الرمز خلال 24 ساعة، ويُراعى أن يكون الرمز موحدًا في جميع الدوائر التي تترشّح بها القائمة ذاتها.

وفي حالة التزاحم على رمز معين، تكون الأولوية للحزب أو القائمة التي سبق تخصيص الرمز لها في انتخابات 2020، فإن تعذر، تُمنح الأولوية للأسبق في تقديم الطلب.

أما بالنسبة للمترشحين بالنظام الفردي، فيلتزم المترشح باختيار رمز من الرموز المتاحة بالجدول المخصّص، وتقوم اللجنة بتخصيص الرموز حسب أسبقية الطلبات، مع حجب الرمز فور اعتماده، كما يجوز للمرشح الحزبي طلب تخصيص الرمز السابق تخصيصه لحزبه بموجب خطاب من رئيس الحزب، على ألا تُطبق هذه القواعد على الأحزاب محل النزاع.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن بدء تلقي وفحص طلبات المترشحين يومياً خلال الفترة من الأربعاء 8 أكتوبر وحتى الأربعاء 15 أكتوبر.