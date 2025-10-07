قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العمانية أمامة اللواتية تصل الأردن بعد اعتقالها بأسطول الصمود
الخارجية: مناقشات شرم الشيخ تهدف لتنفيذ خطة ترامب الخاصة بإحلال السلام في الشرق الأوسط
وداع مهيب.. الإمام الأكبر يتقدم جنازة أحمد عمر هاشم في الجامع الأزهر
نتنياهو يعترف: لم نهزم حماس ونقترب من نهاية الحرب
من قلب حرب غزة.. توثيق مأساة القطاع على مدار عامين
الإعلام في قلب النار.. مراسل غزة يروي مأساة الصحفيين بعد عامين من الحرب
إسنا تودع عريسها الطبيب في يوم زفافه.. الفرح تحول إلى مأتم| القصة الكاملة
طالب 83 مليون جنيه .. شوبير يكشف حقيقة صدور قرار لصالح زيزو ضد الزمالك
الصحة اللبنانية: استشهاد شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على دير عامص
موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي الحاسمة في التصفيات والقنوات الناقلة
تفاصيل فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2025»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

القومسيون الطبي بأسيوط يستقبل 85 مرشحا محتملا لتوقيع الكشف الطبي للانتخابات البرلمانية

مدير عام القمسيون الطبي بأسيوط
مدير عام القمسيون الطبي بأسيوط
إيهاب عمر

قال الدكتور أحمد سيد موسي، مدير عام القومسيون الطبي العام بأسيوط، إنه حتي الآن تم استقبال ما يزيد عن  85 مرشحا محتملا لتوقيع الكشف الطبى عليهم ضمن الإجراءات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتكون أول خطوة لبداية الترشح في الترشح للانتخابات مجلس النواب بالمحافظة  مؤكداً أن الأعداد في تزايد وان العمل يبدأ من الساعة 9 صباحا حتي 5 مساءاً بصفة يومية ومستمر حتي 15 أكتوبر الجاري وطوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية.

جاهزية القومسيون الطبي لاستقبال المرشحين

وخلال جولته لمتابعة أعمال اللجنة الطبية أكد مدى جاهزية القومسيون الطبي في استقبال المرشحين لانتخابات مجلس النواب يومياً علي مدار الساعة ، لإجراء الكشف الطبى اللازم كشرط اساسى من شروط الترشح وكذلك إجراء التحاليل الطبية المطلوبة ضمن إجراءات الترشح لمجلس النواب

وأشار إلى أنه يجرى توقيع الكشف النفسى والذهنى على المرشح المحتمل الذى سيخوض الانتخابات على مقاعد مجلس النواب بالمحافظة .

وتابع مدير عام القومسيون الطبي العام بأسيوط ان وزارة الصحة والسكان تقوم بإجراء الفحوصات الطبية بناء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشان فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب وعلى قرار الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بتوقيع الكشف الطبى على راغبى الترشح بالمجلس الطبى لإجراء التحاليل اللازمة لبيان خلوهم من الامراض الذهنية والنفسية  بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية .

وأوضح " موسي "  أن من بين الفحوصات الكشف الاكلينيكى فضلا عن سحب العينات التى تؤكد تعاطى المخدرات والمسكرات من عدمه من خلال المستشفيات التى حددتها وزارة الصحة مع اخذ  بصمة اليد اليمنى فضلا عن صورتين شخصيتين حديثة للمرشح المحتمل .

ونوه بأن تحاليل المخدرات تجرى بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان بجانب المعامل الفرعية والاقليمية  وفى حالة ايجابية العينات يتم اعادتها مرة اخرى بالمعامل المركزية للوزارة بالقاهرة، على ان يراعى اعلان نتيجة الكشف الطبى خلال 24 ساعة من تاريخه لتسليم التقرير الطبى لطالب الترشح شخصيا مع ارفاق صورة من التقارير بالمستشفيات والمعامل المركزية

وأشار إلى أن  توافر الكوادر الطبية المؤهلة، وجاهزية قاعات الانتظار بما يضمن توفير بيئة مناسبة تليق بالمرشحين، إلى جانب تواجد الفرق الطبية على مدار الساعة لضمان سرعة ودقة إجراء التحاليل وإصدار النتائج بسرية تامة.

القمسيون الطبي مرشح الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 7-10-2025

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025

ترشيحاتنا

جانب من المؤتمر

الصحة تنظم مؤتمر اليوم العالمي لمرض السحايا للقضاء على وبائيات المرض بحلول 2030

البابا تواضروس

تدشين كنيسة "مارجرجس" أسيوط بيد قداسة البابا تواضروس | صور

خالد العناني

الدكتور عصام شرف: انتخاب العناني مديرا لليونسكو جاء عن استحقاق كبير

بالصور

استخدامات الخل الأبيض فى التنظيف

استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..
استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..
استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2025»

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2025
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2025
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2025

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.

نيللي كريم تخطف الأنظار في شوارع باريس.. شاهد

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد