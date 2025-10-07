القومسيون الطبي بأسيوط يستقبل 85 مرشحا محتملا لتوقيع الكشف الطبي للانتخابات البرلمانية

قال الدكتور أحمد سيد موسي، مدير عام القومسيون الطبي العام بأسيوط، إنه حتي الآن تم استقبال ما يزيد عن 85 مرشحا محتملا لتوقيع الكشف الطبى عليهم ضمن الإجراءات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتكون أول خطوة لبداية الترشح في الترشح للانتخابات مجلس النواب بالمحافظة مؤكداً أن الأعداد في تزايد وان العمل يبدأ من الساعة 9 صباحا حتي 5 مساءاً بصفة يومية ومستمر حتي 15 أكتوبر الجاري وطوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية.

جاهزية القومسيون الطبي لاستقبال المرشحين

وخلال جولته لمتابعة أعمال اللجنة الطبية أكد مدى جاهزية القومسيون الطبي في استقبال المرشحين لانتخابات مجلس النواب يومياً علي مدار الساعة ، لإجراء الكشف الطبى اللازم كشرط اساسى من شروط الترشح وكذلك إجراء التحاليل الطبية المطلوبة ضمن إجراءات الترشح لمجلس النواب

وأشار إلى أنه يجرى توقيع الكشف النفسى والذهنى على المرشح المحتمل الذى سيخوض الانتخابات على مقاعد مجلس النواب بالمحافظة .

وتابع مدير عام القومسيون الطبي العام بأسيوط ان وزارة الصحة والسكان تقوم بإجراء الفحوصات الطبية بناء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشان فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب وعلى قرار الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بتوقيع الكشف الطبى على راغبى الترشح بالمجلس الطبى لإجراء التحاليل اللازمة لبيان خلوهم من الامراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية .

وأوضح " موسي " أن من بين الفحوصات الكشف الاكلينيكى فضلا عن سحب العينات التى تؤكد تعاطى المخدرات والمسكرات من عدمه من خلال المستشفيات التى حددتها وزارة الصحة مع اخذ بصمة اليد اليمنى فضلا عن صورتين شخصيتين حديثة للمرشح المحتمل .

ونوه بأن تحاليل المخدرات تجرى بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان بجانب المعامل الفرعية والاقليمية وفى حالة ايجابية العينات يتم اعادتها مرة اخرى بالمعامل المركزية للوزارة بالقاهرة، على ان يراعى اعلان نتيجة الكشف الطبى خلال 24 ساعة من تاريخه لتسليم التقرير الطبى لطالب الترشح شخصيا مع ارفاق صورة من التقارير بالمستشفيات والمعامل المركزية

وأشار إلى أن توافر الكوادر الطبية المؤهلة، وجاهزية قاعات الانتظار بما يضمن توفير بيئة مناسبة تليق بالمرشحين، إلى جانب تواجد الفرق الطبية على مدار الساعة لضمان سرعة ودقة إجراء التحاليل وإصدار النتائج بسرية تامة.