ناعيا الدكتور أحمد عمر هاشم.. رئيس جامعة أسيوط : إرثه الإنساني سيظل مصدر إلهام للأجيال

نعى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، ببالغ الحزن والأسى، العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأستاذ الحديث وعلومه، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء العلمي والدعوي.

أحد رموز الوسطية والاعتدال في الفكر الإسلامي

وأكد الدكتور المنشاوي أن الراحل كان أحد رموز الوسطية والاعتدال في الفكر الإسلامي، ومن أبرز العلماء الذين أثروا الحياة الدينية والفكرية بعلمهم الغزير ومؤلفاتهم القيّمة التي جاوزت المئات من الكتب والأبحاث، والتي تناولت علوم الحديث والسيرة النبوية والفكر الإسلامي وقضايا الشباب والأسرة، مشيراً إلى أن الدكتور أحمد عمر هاشم قدّم نموذجاً مضيئاً للعالم الأزهري المستنير الذي جمع بين العلم والعمل، والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن الراحل ترك بصمة عميقة في الحياة الأكاديمية والبرلمانية، فقد تولى رئاسة جامعة الأزهر، وشارك بعضوية مجلسي الشعب والشورى، وكان عضواً بارزاً في مجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فضلاً عن دوره الرائد في الإعلام الديني الذي أسهم في نشر القيم الأصيلة وتعزيز ثقافة التسامح والحوار بين الأديان.

وأكد أن إرثه الإنساني والفكري سيظل مصدر إلهام للأجيال القادمة في طريق الحوار والتعايش المشترك وخدمة رسالة الإسلام السمحة.