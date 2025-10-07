قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هولندا: مصر شريك استراتيجي وتعاوننا قائم على المصالح المتبادلة
وزير الخارجية: نرفض الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن قضية المياه
أحمد عمر هاشم: رأيت النبي في المنام فاخترت التخصص في علم الحديث
الخارجية: الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني لم ولن تتوقف على الإطلاق
الخارجية: ندعو هولندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
قرار عاجل من السعودية.. وقف دخول الأتوبيسات الأردنية خلال موسم الحج المقبل
وزير الخارجية: حريصون على التعاون مع هولندا في مجال إدارة الموارد المائية
بدر عبد العاطي: نتطلع لتعزيز الشراكة مع هولندا ومواجهة الهجرة غير الشرعية بمقاربة شاملة
إبراهيم فايق: نادي الزمالك الآن يواجه شبح الإفلاس
وصول جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم إلى الجامع الأزهر.. وصلاة الجنازة عقب الظهر
"النصر كان نصرين".. فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو يتوج احتفالات مصر بذكرى أكتوبر
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ناعيا الدكتور أحمد عمر هاشم.. رئيس جامعة أسيوط : إرثه الإنساني سيظل مصدر إلهام للأجيال

الدكتور أحمد عمر هاشم
الدكتور أحمد عمر هاشم
إيهاب عمر

نعى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، ببالغ الحزن والأسى، العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأستاذ الحديث وعلومه، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء العلمي والدعوي.

 أحد رموز الوسطية والاعتدال في الفكر الإسلامي

وأكد الدكتور المنشاوي أن الراحل كان أحد رموز الوسطية والاعتدال في الفكر الإسلامي، ومن أبرز العلماء الذين أثروا الحياة الدينية والفكرية بعلمهم الغزير ومؤلفاتهم القيّمة التي جاوزت المئات من الكتب والأبحاث، والتي تناولت علوم الحديث والسيرة النبوية والفكر الإسلامي وقضايا الشباب والأسرة، مشيراً إلى أن الدكتور أحمد عمر هاشم قدّم نموذجاً مضيئاً للعالم الأزهري المستنير الذي جمع بين العلم والعمل، والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن الراحل ترك بصمة عميقة في الحياة الأكاديمية والبرلمانية، فقد تولى رئاسة جامعة الأزهر، وشارك بعضوية مجلسي الشعب والشورى، وكان عضواً بارزاً في مجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فضلاً عن دوره الرائد في الإعلام الديني الذي أسهم في نشر القيم الأصيلة وتعزيز ثقافة التسامح والحوار بين الأديان.

وأكد أن إرثه الإنساني والفكري سيظل مصدر إلهام للأجيال القادمة في طريق الحوار والتعايش المشترك وخدمة رسالة الإسلام السمحة.

أسيوط جامعة أسيوط الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف رئيس جامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

إمام عاشور

إنزيمات الكبد ارتفعت بشكل مقلق.. تطورات حالة إمام عاشور

اسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

سعر الذهب

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

ترشيحاتنا

صائد الدبابات

القومي للسينما يعرض أفلام "دراما النصر" و"صائد الدبابات" ويكرّم أبطال أكتوبر

مي عمر

مي عمر تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها وتعلق: ليلة باريسية

رياض الخولي

تكريم رياض الخولي والإسباني رافايل بينيتو وإعلان أسماء الفائزين بالدورة الثامنة للقاهرة الدولي للمونودراما

بالصور

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.

نيللي كريم تخطف الأنظار في شوارع باريس.. شاهد

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

بالفرير الأبيض.. مي عمر تخطف الأنظار داخل سيارتها

بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد