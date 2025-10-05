الوطنية للانتخابات: أكثر من 60 منظمة و168 وسيلة إعلامية تتابع استحقاقات مجلس النواب

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه لا يوجد ما يسمى بـ«أوراق مراقبة»، موضحًا أن الهيئة أتاحت متابعة انتخابات مجلس النواب لجميع المنظمات المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الأهلية، إلى جانب وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، وكذلك البعثات الدبلوماسية المعتمدة في مصر.

وأضاف بدوي، أن انتخابات مجلس الشيوخ شهدت مشاركة 20 سفارة و168 وسيلة إعلامية وأكثر من 60 منظمة مجتمع مدني محلية ودولية، فضلًا عن هيئات انتخابية من دول مثل الأردن وروسيا تابعت العملية الانتخابية.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن نفس الانفتاح سيكون متاحًا في انتخابات مجلس النواب المقبلة.