10 شروط وضعتها «الوطنية للانتخابات» للقائمة المخصص لها 40 مقعدا بانتخابات النواب

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، ضرورة أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد ( 40 ) مقعداً بانتخابات مجلس النواب الأعداد والصفات الآتية:

-ثلاثة مترشحين من المسيحيين.

-مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.

-مترشحان اثنان من الشباب.

-مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.

-مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.

-على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم ( 20 ) امرأة على الأقل.

-يجب أن تتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها .

-يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب.

-يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم .

-وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

-يسدد ممثل القائمة إلى خزانة المحكمة الابتدائية المختصة مبلغ التأمين 120 ألف جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا.