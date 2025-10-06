10 شروط وضعتها «الوطنية للانتخابات» للقائمة المخصص لها 40 مقعدا بانتخابات النواب

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، ضرورة أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد ( 40 ) مقعداً بانتخابات مجلس النواب الأعداد والصفات الآتية:
-ثلاثة مترشحين من المسيحيين.
-مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
-مترشحان اثنان من الشباب.
-مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.
-مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.
-على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم ( 20 ) امرأة على الأقل.
-يجب أن تتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها .
-يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب.
-يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم .
-وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
-يسدد ممثل القائمة إلى خزانة المحكمة الابتدائية المختصة مبلغ التأمين 120 ألف جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا.