عاجل
إذاعة جيش الاحتلال: دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة
بعد صعود مصر.. ما المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026؟
أبرز مباريات اليوم الخميس 9-10-2015 والقنوات الناقلة
السعودية ترحب باتفاق غزة وتطالب بتنفيذ المرحلة الأولى من مقترح ترامب
استقرار نسبي في أسعار الدواجن والطيور.. والبيض يُحافظ على توازنه
لبنان.. عون: نأمل في أن يشكل اتفاق غزة خطوة أولى نحو وقف دائم للنار
هيئة البث الإسرائيلية: ويتكوف وكوشنر يصلان اليوم إلى إسرائيل للتحضير لزيارة ترامب
بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
500 دولار شهريا.. فرص عمل في لبنان لفني الكهرباء وميكانيكي.. لينك التقديم
شوبير عن تأهل منتخب مصر : حالة رضا شديد في الشارع الرياضي
أمطار على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء
البيضاء بـ 63 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس
حوادث

الوطنية للانتخابات تحدد الشروط الواجب توافرها في ممثل القائمة بانتخابات مجلس النواب

إسلام دياب

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم ٤٠ لسنة ٢٠٢٥، بالشروط الواجب توافرها في ممثل القائمة، بأنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وعلى القانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون مجلس النواب وتعديلاته، وعلى القانون رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱۷ في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته، وعلى القانون رقم ١٧٤ لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب وتعديلاته، وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، قرر

المادة الأولى: يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني أو أكثر من خارج القائمة على أن يكون مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويقدم طلب إصدار شهادة بالممثل القانوني للقائمة بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا للنموذج المعد لذلك.

المادة الثانية: يثبت التمثيل القانوني الممثل القائمة وفقا للحالات الآتية: 

قائمة الحزب الواحد.. يكون بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحاً به اسم ممثل قائمته..

القائمة التي تضم أكثر من حزب.. يكون بخطاب معتمد من رؤساء الأحزاب المشاركة في القائمة موضحاً به اسم ممثل القائمة

القائمة المستقلة..يثبت التمثيل القانوني بمحرر رسمي أو أكثر من جميع المترشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين ومصدقاً عليه من جهة التوثيق المختصة.

 القائمة المختلطة التي تضم مرشحين حزبيين و مستقلين  يثبت التمثيل القانوني بخطاب من رئيس كل حزب له مترشحين بالقائمة وبالنسبة للمستقلين المترشحين بالقائمة يثبت التمثيل بمحرر رسمي مصدقاً عليه من جهة التوثيق المختصة.

المادة الثالثة: يحق للمثل القانوني وحده: 

التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها.

. الطعن على قرار لجنة فحص طلبات الترشح بأدراج اسم أي من المترشحين أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه.

 في حالة خلو مكان أحد المترشحين في القائمة خلال ٤٨ ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحل محلة أحد المترشحين الاحتياطيين أن يقدم اسم المترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانة ليكمل عدد المقرر من الاحتياطين في الدائرة.

تقديم ما يفيد فتح حساب مستقل باسم القائمة للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية.

 الحصول على بيان بأسماء الناخبين في الدائرة بأي وسيلة الكترونية يمكن طباعتها وأداء الرسم المقابل لها.

و يجوز للممثل القانوني للقائمة توكيل الغير فيما سبق.

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلي المدير التنفيذي للهيئة تنفيذه.

الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات قانون مجلس النواب مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

كيشو

وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

عمرو دوارة

خالد جلال ناعيا عمرو دوارة: فقدنا ناقدا ومؤرخا كبيرا للمسرح المصري

محمود ياسين جونيور

محمود ياسين جونيور يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل "لينك"

هيبتا

الجزء الثاني من فيلم هيبتا يحقق 3 ملايين جنيه في أول يوم عرض

بإطلالات أنيقة .. العسيلي ونوف القمصاني حديث السوشيال ميديا من روما

محمود العسيلي وزوجته
تحذير: الإفراط في تناول البطاطس المقلية يزيد خطر الاكتئاب

البطاطس
بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار..
د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

