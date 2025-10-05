«الوطنية للانتخابات»: تزامن انتخابات مجلس النواب مع ذكرى 6 أكتوبر تؤكد أن الديمقراطية امتداد لروح النصر

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن شهر أكتوبر سيظل دائمًا رمزًا للفخر والعزة لكل المصريين، مشيرًا إلى أن تزامن انتخابات مجلس النواب مع ذكرى انتصار أكتوبر يحمل دلالات وطنية كبيرة تؤكد أن الديمقراطية امتداد لروح النصر والإرادة المصرية، موضحًا أن الهيئة بدأت استعداداتها منذ فترة طويلة، سواء من خلال تجهيز المقار الانتخابية ومعاينتها لاختيار الأنسب منها، أو تدريب القضاة وأمناء اللجان من موظفي الدولة على إجراءات الاقتراع لضمان سير العملية بسهولة ونزاهة.

وأضاف بدوي، أن الهيئة أولت اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة وذوي الهمم، بالتعاون مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة، وتم تجهيز بطاقات اقتراع مكتوبة بطريقة «برايل» لضعاف البصر، وبطاقات تحمل إشارات إرشادية للصم وضعاف السمع، إلى جانب توفير كراسي متحركة لتسهيل عملية التصويت.

وأوضح بدوي، أنه لا يوجد ما يسمى بـ«أوراق مراقبة»، موضحًا أن الهيئة أتاحت متابعة انتخابات مجلس النواب لجميع المنظمات المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الأهلية، إلى جانب وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، وكذلك البعثات الدبلوماسية المعتمدة في مصر.

وأشار إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ شهدت مشاركة 20 سفارة و168 وسيلة إعلامية وأكثر من 60 منظمة مجتمع مدني محلية ودولية، فضلًا عن هيئات انتخابية من دول مثل الأردن وروسيا تابعت العملية الانتخابية، مؤكدًا على أن نفس الانفتاح سيكون متاحًا في انتخابات مجلس النواب المقبلة.