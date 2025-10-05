مدير جهاز الوطنية للانتخابات: نختصر الجهد المبذول من كبار السن وذوي الهمم بانتخابات النواب

أكد القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل بكامل طاقتها على مدار الشهور السابقة على موعد التصويت، لتضمن النزاهة وتتيح المتابعة وتواكب التطور وتحدث البيانات وتختصر الجهد المبذول من كبار السن وذوي الهمم بانتخابات مجلس النواب.

انطلق اجتماع أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر، وذلك في مقر حزب مستقبل وطن، استعدادًا لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، حيث يناقش الاجتماع آليات التنسيق بين الأحزاب المشاركة ودراسة أسماء المرشحين وحصص كل حزب ضمن القوائم الأربع المخصصة لنظام القائمة المغلقة المطلقة.

ويأتي الاجتماع بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب، في خطوة تعكس بدء العد التنازلي للاستحقاق النيابي الأهم في البلاد.

اجتماع أحزاب القائمة الوطنية

ويُعد هذا الاجتماع أول لقاء رسمي موسع لأحزاب القائمة الوطنية بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات غير الرسمية التي جرت خلال الأسابيع الماضية، تمهيدًا للتوافق على الأسماء النهائية للمرشحين وترتيبهم داخل القوائم، ومن المتوقع أن تتواصل الاجتماعات خلال الأيام المقبلة حتى الوصول إلى الصيغة النهائية للقائمة.

أحزاب القائمة الوطنية

وتضم أحزاب القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 كلًا من: