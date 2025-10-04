انطلاق اجتماع أحزاب القائمة الوطنية لدراسة مرشحي النواب 2025

انطلق منذ قليل، اجتماع أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر، وذلك للاستعداد ودراسة مرشحي انتخابات مجلس النواب 2025.



ويعقد اجتماع أحزاب القائمة الوطنية، في مقر حزب مستقبل وطن، وذلك لدراسة المرشحين على القائمة وحصص الأحزاب.

يأتي الاجتماع تزامنا مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب.

ويأتى اجتماع اليوم كأول اجتماع رسمي بعد سلسلة من المناقشات التي جرت بين أحزاب القائمة طوال الفترة الماضية، ومتوقع يعقد بعد هذا الاجتماع اجتماعات أخرى إلى حين الإعلان عن القائمة التي ستخوض الانتخابات في الأربعة دوائر المخصصة لنظام القائمة المغلقة المطلقة.