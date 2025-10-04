قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة حرس الحدود بالدوري
لمدة 3 أشهر .. المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم
أسرة عبد الحليم حافظ تغلق منزله للأبد.. تفاصيل
الدوري الممتاز .. الأهلي يصل استاد المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية
هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية
ترامب: لن أتسامح مع أي تأخير من حماس
CGTN العربية: انفجار ضخم في مقديشو
فتح: خطة ترامب توقف الإبادة والتدمير وتفتح أفقا لإعادة إعمار غزة
ترامب: على حماس التحرك بسرعة و إلا ستصبح كل الاحتمالات واردة
مدبولي: موافقة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود واستجابة لدعوات السلام والاستقرار
غزل المحلة يتعادل أمام الزمالك عن طريق محمود صلاح
زعيم المعارضة الإسرائيلية: لن نسمح لـ"بن جفير" و"سموتريتش" بتخريب الصفقة بشأن غزة
برلمان

إعلان الجدول الزمني.. شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح الباب الترشح لانتخابات النواب يوم 7 أكتوبر إلى 14 أكتوبر و تحديد يومي 10 و11 نوفمبر المقبل موعداً للمرحلة الأولى من التصويت بانتخابات مجلس النواب. كما قررت تحديد يومي 24 و 25 للتصويت في انتخابات النواب ضمن المرحلة الثانية.

وفي هذا الصدد، نستعرض الضوابط القانونية، وشروط الترشح التي تمنع الجمع بين عضوية المجلسين.

شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب

تُلزم المرشح بألا يقل عمره عن 25 عامًا عند فتح باب الترشح، ويُشترط أيضًا حصوله على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، ويجب أن يكون المرشح قد أتم خدمته العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها مع تقديم الإثباتات المطلوبة؛ بالإضافة إلى عدم وجود أسباب قانونية تمنع ترشحه أو استمراره في العملية الانتخابية.

ألا تكون قد أسقطت عضوية المرشح بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين التاليتين:

انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب 2025

تتضمن المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب 2025:

بيان السيرة الذاتية، والذى يتضمن المؤهلات العلمية والخبرة العملية للمترشح.

صحيفة الحالة الجنائية التى توضح موقف المترشح من الناحية القانونية وخلو سجله من السوابق.

بيان الانتماء السياسى لمعرفة إذا كان المترشح مستقلًا أو منتميًا إلى حزب سياسي، مع ذكر اسم الحزب.

إقرار الذمة المالية الخاص بالمرشح وزوجه وأولاده القُصّر، وفقًا لقواعد الشفافية المالية.

شهادة المؤهل الدراسى الحاصل عليه.

شهادة تُثبت أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء القانونى منها.

إيصال إيداع التأمين، والمحدد ب 30 ألف جنيه يُودع فى خزانة المحكمة الابتدائية المختصة كضمان للترشح.

حساب شخصى فى أحد البنوك المصرية.

كشف طبى صادر عن إحدى مستشفيات وزارة الصحة.

المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

