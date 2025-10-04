"الهيئة الوطنية" تحدد 10 و11 نوفمبر موعدًا للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، اجتماعاً هاما صباح اليوم السبت، لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة حول الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

تحديد موعد التصويت

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات تحديد يومي 10 و11 نوفمبر المقبل موعداً للمرحلة الأولى من التصويت بانتخابات مجلس النواب، في خطوة مهمة نحو استكمال خارطة الانتخابات البرلمانية في مصر.

مؤتمر إعلان الجدول الزمني

تُعقد الآن فعاليات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات بمسرح التليفزيون المصري في مبنى ماسبيرو، حيث يتم إعلان الجدول الإجرائي والزمني الكامل للانتخابات، وسط حضور مكثف لكافة وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة لكافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، المحلية والدولية، لحضور فعاليات المؤتمر والتغطية المباشرة للإعلان الرسمي عن مواعيد وإجراءات الانتخابات.