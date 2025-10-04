بالجدول الزمني.. محافظات المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 ستشمل محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025

المرحلة الأولى:

في الخارج: 7 و8 نوفمبر

في الداخل: 10 و11 نوفمبر

إعلان النتيجة: 18 نوفمبر

المرحلة الثانية:

في الخارج: 21 و22 نوفمبر

في الداخل: 25 و26 نوفمبر

إعلان النتيجة: 2 ديسمبر