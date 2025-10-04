الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن جدول وترتيبات انتخابات مجلس النواب 2025

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، اعتبارًا من يوم الأربعاء 8 أكتوبر وحتى الأربعاء 15 أكتوبر 2025.

إعلان أسماء المرشحين ورموزهم

من المقرر إعلان كشف أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية يوم 16 أكتوبر، تليها القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر، مع آخر موعد للتنازل عن الترشيح في 25 أكتوبر.

محافظات المرحلة الأولى

تضم المرحلة الأولى من الانتخابات محافظات:

الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، البحيرة، الإسكندرية، ومرسى مطروح.

موعد الانتخابات داخل وخارج البلاد

تُجرى الانتخابات في الخارج يومي الجمعة والسبت 7 و8 نوفمبر، بينما تجري في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر 2025.

محافظات المرحلة الثانية

تشمل المرحلة الثانية محافظات:

القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

إعلان النتائج

من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات يوم 18 نوفمبر 2025.