سياسي فلسطيني لـ صدى البلد: موافقة حماس تفتح الطريق لإنهاء نكبة غزة
مدبولي يشهد فيلماً عن صناعة الدواء.. واستعراض لرؤية "القابضة للأدوية"
فرصة تاريخية أم اختبار صعب؟ .. ردود فعل دولية متفائلة على مبادرة ترامب للسلام .. ترقب حذر لموقف إسرائيل بعد رد حماس
الإسكان: ترحيل المبالغ المتبقية من المرحلة العاشرة التكميلية لـ بيت الوطن
القاهرة الإخبارية: نتنياهو يوافق على المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج عن المحتجزين
"الهيئة الوطنية" تحدد 10 و11 نوفمبر موعدًا للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
موعد مباراة الزمالك وغزل المحله في الدوري والقنوات الناقلة
رئيس الوزراء يتوجه لمحافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من مصانع الأدوية المطورة
تأكيدا لإنفراد صدى البلد.. انتخابات مجلس النواب على مرحلتين
متحدث "فتح" لـ"صدى البلد": نرحب بخطوة "حماس".. والشرعية الفلسطينية هي الممر لأي تسوية قادمة
بالمواعيد.. الوطنية للانتخابات تعلن جدول انتخابات مجلس النواب ومواعيد التصويت
بحوزتهما أسلحة بيضاء .. القبض على شقيقين يمارسان البلطجة ببولاق الدكرور
الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن جدول وترتيبات انتخابات مجلس النواب 2025

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، اعتبارًا من يوم الأربعاء 8 أكتوبر وحتى الأربعاء 15 أكتوبر 2025.

إعلان أسماء المرشحين ورموزهم

من المقرر إعلان كشف أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية يوم 16 أكتوبر، تليها القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر، مع آخر موعد للتنازل عن الترشيح في 25 أكتوبر.

محافظات المرحلة الأولى

تضم المرحلة الأولى من الانتخابات محافظات:
الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، البحيرة، الإسكندرية، ومرسى مطروح.

موعد الانتخابات داخل وخارج البلاد

تُجرى الانتخابات في الخارج يومي الجمعة والسبت 7 و8 نوفمبر، بينما تجري في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر 2025.

محافظات المرحلة الثانية

تشمل المرحلة الثانية محافظات:
القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

إعلان النتائج

من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات يوم 18 نوفمبر 2025.

الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي حازم بدوي باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025

