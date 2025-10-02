مجلس الشيوخ يصوت على فض دور الانعقاد السادس المنقوص

صوت مجلس الشيوخ على فض دور الانعقاد السادس له ، و قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أوافق على فض دور الانعقاد.

ووجه المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية الشكر لمجلس الشيوخ على الجهود التي بذلها، وقال: “كانت أعماله تتميز بالرشادة و الحكمة و عمق التناول و البصيرة في الطرح”، موضحا أن الأداء كان يصب في صالح الوطن.

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “نتمنى للجميع التوفيق سواء ممن سيستمرون في الشيوخ أو من سيخوضوا انتخابات مجلس النواب أو من يستكملون مسيرتهم المهنية في مجال آخر ، فكلها حلقات توصل بعضها ببعض”.

ووافق مجلس الشيوخ رسميا على استقالة ١٤ نائب من المجلس حيث تقدموا بطلب الاستقالة للترشح لمجلس النواب.

ننشر أسماء النواب المستقيلين

1. احمد عبدالجواد محمد محمد

2. وليد محمود فوزى على المليجى

3. احمد صبيح محمد خشانة

4. سمير محمد البيومى احمد رمضان

5. مصطفى بيومى محمد بيومى

6. فرج فتحي فرج على

7. سالم شتيوى سالمان غنيم

8. محمد عبده صديق اللمعى

9. دينا محمد نبيل محمد هلالى

10. اكمل سامى نجاتى خطاب

11. محمد مجدى فريد محمد

12. نهى احمد فتحى احمد زكى

13. عادل محمد حجازى احمد

14. ياسر محمد اسماعيل الهضيبى