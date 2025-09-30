عبد الرازق: مجلس الشيوخ ينعقد الخميس بتشكيله الحالي في مقره بالقصر العيني

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم ٥٥٢ لسنة ٢٠٢٥ بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد يوم الخميس الموافق ٢ أكتوبر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول، وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية.

ومن جانبه، صرّح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بأن المجلس سوف ينعقد بتشكيله الحالي في الموعد المحدد بقرار رئيس الجمهورية، بمقر المجلس الكائن بشارع القصر العيني، وذلك استكمالًا للفصل التشريعي الأول الذي ينتهي دستوريًا في ١٧ أكتوبر القادم.