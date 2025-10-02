عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول، اليوم، الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025.

جاء ذلك وفقًا للقرار الجمهوري رقم 552 لسنة 2025 الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة المجلس للانعقاد.

وتنص المادة 158 من لائحة مجلس الشيوخ على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة، ويبدأ المجلس أعماله بتلاوة قرار رئيس الجمهورية، ثم يُتلى القرار الجمهوري رقم 369 لسنة 2025 الخاص بفض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي ذاته، إيذانًا ببدء دورة جديدة من العمل البرلماني.

ويشمل جدول الأعمال تسجيل الاعتذارات الواردة من الأعضاء غير الحاضرين، يلي ذلك عرض الرسائل الموجهة للمجلس، تمهيدًا للشروع في مباشرة جدول أعماله خلال الفترة المقبلة.