نقل 13 شخصا للعلاج.. قائمة أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوى بأسوان

نستعرض أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، والذى أسفر عن إصابة 13 شخصا ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وضمت قائمة مصابى الحادث كل من : عبد الله . م 24 سنة ، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقرى واشتباه نزيف بالبطن ، وعبد الغنى . ج 40 سنة، وأصيب باشتباه كسر بالضلوع وكسر بالذراع الأيسر وسحجات، وجمال ع. ع . ح40 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساقين وكدمات متفرقة، ويوسف . ع . ع 32 سنة، مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب فى الحادث أيضاً حسين . س.ح 33 سنة، مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وممدوح . ع . ي 13 سنة، مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد الله . م . م 17 سنة، مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود . ع . أ 20 سنة، مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

حادث

محافظ أسوان: استعدادات مبكرة ساهمت فى احتفالات الأهالى بليلة رأس السنة..صور إصابة 13 شخصا في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة

وكذلك أصيب بالحادث يحيى . ع 24 سنة، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعلى . س .ع 40 سنة، مصاب اشتباه خلع بالكتف الأيسر وسحجات متفرقة، ويحيى . ع 26 سنة، مصاب اشتباه كسر بالفقرات العنقية وسحجات متفرقة، وزياد . ع . ح 20 سنة، مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد الرحمن . ع 27 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات متفرقة.

وتم نقل المصابين للمستشفى تم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، الذى تبين من المعاينة الأولية أن سببه ثقب فى إطار السيارة أدى إلى انقلابها.