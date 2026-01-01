قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. تفاصيل مرضها والأعراض

هاجر هانئ

توفيت الإعلامية نيفين القاضي مذيعة التليفزيون المصري بعد معاناة مع المرض، نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات خلال الأيام الماضية.

أفادت بعض الأنباء حول إصابة الإعلامية نيفين القاضي، بـ سرطان الرحم وانتشر المرض في الجسم و وصل إلي الأمعاء مما أدى إلي تدهور الحالة الصحية.

مرض نيفين القاضي

سرطان بطانة الرحم نوع من السرطان يبدأ على هيئة نمو للخلايا في الرحم. والرحم عضو مجوف يشبه ثمرة الكمثرى ويوجد في منطقة الحوض، وهو المكان الذي ينمو فيه الجنين.

يبدأ سرطان بطانة الرحم في طبقة الخلايا التي تشكل بطانة الرحم، يمكن أن تتكون أنواع أخرى من السرطان في الرحم، ومنها ساركوما الرحم، لكنها أقل شيوعًا بكثير من سرطان بطانة الرحم.

يُكتَشف سرطان بطانة الرحم غالبًا في مرحلة مبكرة بسبب الأعراض التي يسببها. ويكون أول الأعراض في الغالب النزف المهبلي غير الطبيعي. إذا اكتُشف سرطان بطانة الرحم مبكرًا، فغالبًا يكون العلاج استئصال الرحم جراحيًا.


أعراض سرطان الرحم


قد تتشابه أعراض سرطان الرحم مع أعراض العديد من الأمراض الأخرى، وخاصةً تلك التي تصيب الأعضاء التناسلية. إذا لاحظتِ ألمًا غير معتاد أو نزيفًا مهبليًا غير منتظم، فاستشيري طبيبكِ. التشخيص الدقيق ضروري لتلقي العلاج المناسب.

تشمل أعراض سرطان بطانة الرحم أو ساركوما الرحم ما يلي:

نزيف مهبلي بين فترات الحيض قبل انقطاع الطمث.
نزيف مهبلي أو تنقيط دموي بعد انقطاع الطمث، حتى لو كان بكمية قليلة.
ألم أسفل البطن أو تقلصات في الحوض، أسفل البطن مباشرة.
إفرازات مهبلية بيضاء أو شفافة رقيقة إذا كنتِ في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث.
نزيف مهبلي غزير أو متكرر أو مطول للغاية إذا كان عمرك يزيد عن 40 عامًا.


أسباب سرطان الرحم


لا يزال الباحثون غير متأكدين من السبب الدقيق لسرطان الرحم. يحدث شيء ما يُحدث تغييرات في خلايا الرحم. تنمو الخلايا المتحولة وتتكاثر بشكل خارج عن السيطرة، مما قد يُشكل كتلة تُسمى ورمًا .

قد تزيد بعض عوامل الخطر من احتمالية إصابتك بسرطان الرحم. إذا كنتِ معرضة لخطر كبير، فتحدثي مع طبيبكِ حول الخطوات التي يمكنكِ اتخاذها لحماية صحتكِ.

المصدر: clevelandclinic

سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. تفاصيل مرضها والأعراض

