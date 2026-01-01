قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم السودان.. مواهب صنعت الفارق في كاس الأمم الإفريقية
الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع
«يغيّر كلامه ويدفع بالصفقات الفاشلة».. إسلام صادق يسخر من مواصفات المدير الفني الجديد للزمالك
عمرو دياب ومحمد رمضان وشيرين .. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة خلال 2026
دعاء للأبناء في العام الجديد.. ردده يحفظهم الله ويسعدهم
مقر إقامة الأمير وليام والأميرة كيت.. محاولة فاشلة لاقتحام قصر كنسينجتون
ملف الحريف يتعقد.. الأهلي يتعثر فى تجديد عقده والزمالك يتراجع عن ضمه
متى تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء؟.. الشروط والأوراق
أسرار لم تُكشف من قبل… شادي محمد يفتح الملفات المغلقة في الأهلي
إيران على صفيح ساخن.. صدامات بين محتجين وقوات الأمن بمحافظات الجنوب
الأوقاف تفتح باب التسجيل للأئمة الراغبين في أداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى
موسكو.. الهدف النهائي من استهداف بوتين كان منشأة في مقر إقامة الرئيس الروسي

محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية فك شفرة مهمة إحدى الطائرات المسيّرة التي أطلقتها أوكرانيا ليلة 29 ديسمبر أظهرت أن الهدف النهائي كان منشأة في مقر إقامة الرئيس الروسي.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها : روسيا ستسلم البيانات التي تم فك تشفيرها من مسيّرة أوكرانية كانت تحلق باتجاه مقر إقامة الرئيس إلى الجانب الأمريكي.

وأفاد مسؤولون في الأمن القومي الأمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال بأن أوكرانيا لم تهاجم مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نوفغورود، خلافاً لمزاعم موسكو بأن كييف أطلقت 91 طائرة مسيرة باتجاه المقر.

ووفقاً للتقرير، يستند هذا الاستنتاج إلى تقييم لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) يفيد بأن أوكرانيا كانت تنوي ضرب هدف عسكري يقع في المنطقة نفسها، ولكن ليس بالقرب من منزل بوتين.

وفي وقت سابق، كشفت القوات الجو فضائية الروسية تفاصيل الهجوم الأوكراني على مقر بوتين، حيث أشارت إلى أن الغارة الجوية على مقر الرئاسة الروسية تم رصدها حوالي الساعة 7:20 مساءً بتوقيت موسكو في يوم 28 ديسمبر.

وقالت القوات الروسية، في بيان لها: “الطائرات الأوكرانية المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة الروسية انطلقت من مقاطعتي سومي وتشيرنيغوف”.

وأضافت: “كييف حاولت شن غارة جوية بطائرات مسيرة على مقر الرئاسة الروسية من عدة اتجاهات”.

وتابعت القوات الروسية: “منظومات الصواريخ المضادة للطائرات وفرق النيران المتنقلة ووحدات الحرب الإلكترونية شاركت بصد هجوم كييف على مقر الرئاسة”.

وشددت على أن محاولة كييف لضرب مقر الرئاسة الروسية كانت دقيقة ومخططة بعناية.

وختمت القوات بيانها قائلة: “لم تُسفر عملية صد الهجوم على مقر الرئاسة الروسية عن أي إصابات أو أضرار في الأراضي الروسية”.

