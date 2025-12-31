روسيا تكشف تفاصيل الهجوم على مقر إقامة بوتين

كشفت القوات الجو-فضائية الروسية تفاصيل الهجوم الأوكراني على مقر بوتين، حيث أشارت إلى أن الغارة الجوية على مقر الرئاسة الروسية تم رصدها حوالي الساعة 7:20 مساءً بتوقيت موسكو في يوم 28 ديسمبر.

وقالت القوات الروسية، في بيان لها: “الطائرات الأوكرانية المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة الروسية انطلقت من مقاطعتي سومي وتشيرنيغوف”.

وأضافت: “كييف حاولت شن غارة جوية بطائرات مسيرة على مقر الرئاسة الروسية من عدة اتجاهات”.

وتابعت القوات الروسية: “منظومات الصواريخ المضادة للطائرات وفرق النيران المتنقلة ووحدات الحرب الإلكترونية شاركت بصد هجوم كييف على مقر الرئاسة”.

وشددت على أن محاولة كييف لضرب مقر الرئاسة الروسية كانت دقيقة ومخططة بعناية.

وختمت القوات بيانها قائلة: “لم تُسفر عملية صد الهجوم على مقر الرئاسة الروسية عن أي إصابات أو أضرار في الأراضي الروسية”.