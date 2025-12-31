قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة اثنين ونجاة بطل العالم بأعجوبة.. التحقيقات تكشف سبب حادث بطل الملاكمة أنطوني جوشوا
أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد تعادل النصر مع الاتفاق في دوري روشن السعودي
كفر الشيخ تتضامن والنقابة العامة تتجاهل.. أزمة «الاستعانة» تتواصل داخل «الأطباء البيطريين»
نتنياهو: نزع سلاح حماس شرط أساسي لاستمرار مشروع السلام في غزة
شادي محمد: صفقات الأهلي الأخيرة عزّزت الأداء الفني للفريق.. وهذا موقف حامد حمدان
رمضان صبحي يطعن اليوم على حكم حبسه سنة في قضية تزوير محررات رسمية
تفاصيل استخراج فيش جنائي في أسرع وقت | اعرف الرسوم
بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء
الرئيس الكولومبي: واشنطن استهدفت مصنع كوكايين في فنزويلا
محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف
خلافات طي الكتمان.. مسئول أمريكي يكشف سبب الإشادة المفرطة من ترامب لـ «نتنياهو»
استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: أوكرانيا دائما تسعى للسلام ولا تستهدف بوتين

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
هاني حسين

قال فيتالي يارمولينكو، كبير مستشاري المعهد الوطني للدراسات، إن ما أُعلن بشأن محاولة استهداف مقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال محل جدل، في ظل نفي أوكرانيا مسؤوليتها عن الحادث، مشيرًا إلى أن الاتهامات الروسية، حتى وإن بدت دقيقة من وجهة نظر موسكو، لا يمكن الجزم بها دون أدلة قاطعة.

وأوضح يارمولينكو، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن أوكرانيا، وعلى رأسها إدارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، تسعى منذ فترة إلى الدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق سلام، معتبرًا أن كييف ليست معنية بالتصعيد في هذه المرحلة، أو باتخاذ خطوات من شأنها عرقلة المفاوضات الجارية.

وأضاف أن التعامل مع مثل هذه التطورات يقع بالدرجة الأولى على عاتق الجانب الروسي، من خلال القنوات السياسية والدبلوماسية، وليس عبر التصريحات التصعيدية، مؤكدًا أن أي قرارات تتعلق بالتصعيد أو الرد يجب أن تخضع للتوافق مع القيادات السياسية.

وأشار يارمولينكو إلى أن تصريحات زيلينسكي، خلال المؤتمر الصحفي الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أظهرت أن نحو 90% من النقاط محل الخلاف قد تم التوافق عليها، وهو ما اعتبره دليلًا على جدية أوكرانيا في السعي نحو السلام، مقابل ما وصفه بغياب الحماس الروسي للوصول إلى تسوية سياسية في الوقت الراهن.

بوتين اخبار التوك شو روسيا أوكرانيا موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

أموال

رغم إجازة البنوك.. بنك يفتح أبوابه الخميس لصرف المعاشات| قرار عاجل من الحكومة

رمضان صبحي

أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل

منصة “كيريو” اليابانية

أول رد من منصة كيريو على أزمة “أعطال امتحان البرمجة” لأولى ثانوي

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

منتخب مصر

موعد مباراة مصر المقبلة بكأس أمم إفريقيا

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الاهلي

عقب ثلاثية المقاولون العرب .. ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

ترشيحاتنا

إبراهيم مازة

برشلونة يراقب الجزائري إبراهيم مازة في كأس الأمم الإفريقية | تفاصيل

الأهلي

موعد أول مباراة لـ الأهلي في عام 2026

كاس الامم

4 مواجهات في دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا 2025

بالصور

طريقة عمل المفتقة .. بخطوات سهلة وطعم زمان

طريقة عمل المفتقة
طريقة عمل المفتقة
طريقة عمل المفتقة

دراسة تحسم الجدل حول عدد ساعات النوم المثالي لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

كم ساعة نوم هي الأفضل؟
كم ساعة نوم هي الأفضل؟
كم ساعة نوم هي الأفضل؟

طبيب بريطاني يكشف عن تغييرات بسيطة في نمط الحياة تخفض الكوليسترول وتُغني عن الأدوية

ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟
ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟
ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟

أطعمة تنقص الوزن وتبني العضلات في نفس الوقت .. خبراء تغذية يكشفون السر

أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات
أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات
أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات

فيديو

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد