أكد سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا، أنه لا يمكن أن تتحقق التسوية في أوكرانيا إلا بعد وقف سياسيات كييف العدوانية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال لافروف:" أوروبا تريد الحفاظ على النظام في أوكرانيا للتحضير لعدوان جديد على روسيا".

وفي وقت سابق، أكد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين ان هجوم كييف الإرهابي على مقر إقامة الرئيس بوتين في مقاطعة نوفجورود موجه ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجهوده الرامية إلى تسوية الصراع.

وبين بيسكوف في تصريحات له أن روسيا لن تنسحب من عملية التفاوض بشأن أوكرانيا وستواصل الحوار بشكل أساسي مع الولايات المتحدة ، وستواصل اتصالاتها مع جميع الأطراف في الشرق الأوسط .