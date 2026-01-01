قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في أول أيام السنة.. أسعار العملات الأجنبية في مصر
إذا فاتتك لسنوات.. اعرف كيفية قضاء الصلاة بطريقة صحيحة
حصاد التضامن 2025.. صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد
كوارث مناخية غير مسبوقة.. الولايات المتحدة الأكثر تضررًا في 2025
مشروع الذهب القاري.. كيف تحوّل مصر المعدن النفيس إلى قوة اقتصادية؟
غنى سيرة الحب.. محمد فؤاد يتألق بأضخم حفلات رأس السنة فى القاهرة الجديدة
في كلمته بمناسبة رأس السنة.. البابا تواضروس: فليجعل الله العام الجديد عام الشبع والبركة
4 أعمال تنجي من عذاب القبر.. داوم عليها قبل فوات الأوان
وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك
ترامب يعلن سحب قوات الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند
كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة توصلت إلى أن أوكرانيا لم تهاجم مقر إقامة بوتين

فرناس حفظي

أفاد مسؤولون في الأمن القومي الأمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال بأن أوكرانيا لم تهاجم مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نوفغورود، خلافاً لمزاعم موسكو بأن كييف أطلقت 91 طائرة مسيرة باتجاه المقر. 

ووفقاً للتقرير، يستند هذا الاستنتاج إلى تقييم لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) يفيد بأن أوكرانيا كانت تنوي ضرب هدف عسكري يقع في المنطقة نفسها، ولكن ليس بالقرب من منزل بوتين.

وفي وقت سابق، كشفت القوات الجو فضائية الروسية تفاصيل الهجوم الأوكراني على مقر بوتين، حيث أشارت إلى أن الغارة الجوية على مقر الرئاسة الروسية تم رصدها حوالي الساعة 7:20 مساءً بتوقيت موسكو في يوم 28 ديسمبر.

وقالت القوات الروسية، في بيان لها: “الطائرات الأوكرانية المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة الروسية انطلقت من مقاطعتي سومي وتشيرنيغوف”.

وأضافت: “كييف حاولت شن غارة جوية بطائرات مسيرة على مقر الرئاسة الروسية من عدة اتجاهات”.

وتابعت القوات الروسية: “منظومات الصواريخ المضادة للطائرات وفرق النيران المتنقلة ووحدات الحرب الإلكترونية شاركت بصد هجوم كييف على مقر الرئاسة”.

وشددت على أن محاولة كييف لضرب مقر الرئاسة الروسية كانت دقيقة ومخططة بعناية.

وختمت القوات بيانها قائلة: “لم تُسفر عملية صد الهجوم على مقر الرئاسة الروسية عن أي إصابات أو أضرار في الأراضي الروسية”.

طريقة عمل كب كيك البرتقال
ميتسوبيشي إكسباندر
شراء سيارة مستعملة
تعديل وضعية النوم قد يخفف الألم ويعزز راحتك أثناء النوم
