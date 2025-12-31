بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لهيئة الأركان بضرورة توسيع ما يُعرف بالمنطقة العازلة جاءت في سياق تطورات ميدانية متسارعة، وكانت متوقعة خلال الأيام الماضية، في ظل تصاعد الهجمات الأوكرانية داخل العمق الروسي.

وأوضح أن معلومات ميدانية تشير إلى محاولة أوكرانية استهداف مواقع حساسة داخل روسيا، من بينها منطقة نوفغورود، باستخدام عشرات المسيّرات بعيدة المدى، تم إطلاقها من مقاطعتي سومي وتشيرنيهيف الأوكرانيتين.

وأضاف مشيك أن هاتين المقاطعتين تُعدّان ضمن النطاق الذي تسعى القوات الروسية إلى ضمه للمنطقة العازلة، في إطار استراتيجية تهدف إلى حماية الأراضي الروسية، ولا سيما المناطق الحدودية، من الهجمات المتكررة بالطائرات المسيّرة والصواريخ الأوكرانية.

تقليص قدرة كييف

وأكد أن موسكو ترى في توسيع هذه المنطقة وسيلة مباشرة لتقليص قدرة كييف على استهداف المدنيين والبنية التحتية داخل روسيا.