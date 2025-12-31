كانت محملة بشحنة ناسفة.. إسقاط مسيرة أوكرانية قبل استهداف مقر إقامة بوتين

كشفت وزارة الدفاع الروسية أن إحدى الطائرات المسيرة الأوكرانية الـ91 التي تم إسقاطها أثناء توجهها إلى مقر الرئيس الروسي بوتين كانت محملة بشحنة ناسفة وزنها 6 كيلوجرامات.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها : إحدى الطائرات المسيرة الأوكرانية التي استهدفت مقر الرئيس الروسي كانت مزودة برأس حربي يحتوي على عناصر قاتلة ومخصصة لاستهداف الأفراد.

ومنذ قليل ؛ كشفت القوات الجو-فضائية الروسية تفاصيل الهجوم الأوكراني على مقر بوتين حيث أشارت إلى أن الغارة الجوية على مقر الرئاسة الروسية تم رصدها حوالي الساعة 7:20 مساءً بتوقيت موسكو في يوم 28 ديسمبر .

وقالت القوات الروسية في بيان لها: الطائرات الأوكرانية المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة الروسية انطلقت من مقاطعتي سومي وتشيرنيغوف.

وأضافت: كييف حاولت شن غارة جوية بطائرات مسيرة على مقر الرئاسة الروسية من عدة اتجاهات.

وزادت القوات الروسية: منظومات الصواريخ المضادة للطائرات وفرق النيران المتنقلة ووحدات الحرب الإلكترونية شاركت في صد هجوم كييف على مقر الرئاسة.

وشدد على أن محاولة كييف لضرب مقر الرئاسة الروسية كانت دقيقة ومخططة بعناية.

وختمت القوات بيانها : لم تُسفر عملية صد الهجوم على مقر الرئاسة الروسية عن أي إصابات أو أضرار في الأراضي الروسية.