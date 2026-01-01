محافظو الإسكندرية وبورسعيد والدقهلية يهنئون الرئيس السيسي بعام 2026

هنأ محافظو الإسكندرية أحمد خالد حسن سعيد ، بورسعيد محب حبشي ، والدقهلية طارق مرزوق اليوم /الخميس/ السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعام الميلادي الجديد..مثمنين الجهود المخلصة التي يبذلها سيادته من أجل تحقيق الاستقرار ودفع عجلة التقدم في مختلف القطاعات..ومعربين عن تمنياتهم بأن يكون العام الميلادي الجديد عاما حافلا بالإنجازات.



وفي الإسكندرية .. بعث المحافظ أحمد خالد برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية .. داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على الرئيس السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.



وأعرب المحافظ عن أصدق أمنياته للشعب المصري العظيم وبصفة خاصة أبناء محافظة الإسكندرية بأن يكون العام الجديد عاماً للرخاء والنماء يستكمل فيه الوطن مسيرة البناء والتنمية تحت القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية..قائلا : إن الإسكندرية تستقبل العام الجديد بعزيمة صلبة لمواصلة العمل والاجتهاد.. داعياً الله أن تنعم مصرنا وسائر بلاد العالم بالسلام والمحبة وأن يحفظها من كل سوء ، ويوفق خطى القيادة السياسية دائماً لما فيه خير البلاد والعباد.



وفي بورسعيد .. تقدم المحافظ محب حبشي بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات إلى الرئيس السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد..داعيًا الله عز وجل أن يعيده على سيادته بموفور الصحة والعافية وأن يوفقه لما فيه خير للوطن وأبناء مصر.



وأكد محافظ بورسعيد أن القيادة الحكيمة لسيادة الرئيس تمثل ركيزة أساسية لمسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة المصرية..مثمنًا الجهود المخلصة المبذولة من أجل تحقيق الاستقرار ودفع عجلة التقدم في مختلف القطاعات..معربا عن تمنياته بأن يكون العام الميلادي الجديد عامًا حافلًا بالإنجازات لمصرنا الغالية، وأن تواصل مسيرتها نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، في ظل قيادة الرئيس السيسي.



وتقدم حبشي بخالص التهنئة وأطيب الأمنيات إلى أبناء المحافظة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.. داعيًا الله عز وجل أن يكون عامًا مليئًا بالخير والرخاء، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار.



وأعرب محافظ بورسعيد عن تمنياته بأن يحمل العام الجديد المزيد من النجاحات والتقدم لبورسعيد وأهلها، وأن تتحقق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أفضل، في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسي.



وفي المنصورة .. تقدم محافظ الدقهلية بخالص التهاني وأصدق الأمنيات إلى السيد رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد..داعيا الله أن يكون عاماً جديداً مليئاً بالخير والبركة والسعادة وأن يحفظ مصرالحبيبة ومحافظة الدقهلية وشعبها الكريم من كل سوء "وأن يجمع كلمتنا دائماً على طريق الخير والبناء، وأن يحقق جميعاً طموحاتنا في مزيد من الرقي والازدهار".



وقال مرزوق - في برقيته - : "نعاهد الله على المضي قدما خلف قيادتكم الرشيدة، وقراراتكم الحكيمة سعيًا لتوفير حياة كريمة لكل إنسان مصري ، داعين المولى عز وجل أن يسدد على دروب الخير خطاكم ، وأن تظلوا لمصرنا الغالية قائدا عظيما ، وكل عام وأنتم ومصر في خير وسعادة".



كما عاهد المحافظ ، أبناء الدقهلية الغالية على مواصلة بذل كل الجهد، والعمل بكل إخلاص وتفانٍ لتلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم، ضمن خطة تنموية شاملة تلبي مطالب المواطنين في مختلف القطاعات.