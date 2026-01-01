قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر: أمطار ورياح نشطة وانخفاض حاد في درجات الحرارة اليوم
«سلوت» يتحدّث عن آخر استعدادات ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد .. الليلة
الزمالك على صفيح ساخن| مدرب مجهول وصراع نفوذ وتمرد يلوح في غرفة الملابس
الدوري والكونفدرالية...مواعيد مباريات الزمالك في شهر يناير
علماء يحذرون السيدات: ترك الأطباق المتسخة بالحوض ليلًا يهدد صحة الأسرة
انطلاق مبادرة 100 ليلة عرض أمس بالإسكندرية من خلال العرض المسرحي آخر جولة.. صور
رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات على مدار عام
في 2026 .. سيناريوهات صادمة في الزمالك | تطورات خطيرة
كأس عاصمة مصر ودوري أبطال أفريقيا ... مواعيد مباريات الأهلي في يناير
وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري
هذه الدول والثقافات لا تحتفل بـ ليلة رأس السنة في الأول من يناير.. فما هما؟
نقل 13 شخصا للعلاج.. قائمة أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوى بأسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

محافظو الإسكندرية وبورسعيد والدقهلية يهنئون الرئيس السيسي بعام 2026

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ

هنأ محافظو الإسكندرية أحمد خالد حسن سعيد ، بورسعيد محب حبشي ، والدقهلية طارق مرزوق اليوم /الخميس/ السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعام الميلادي الجديد..مثمنين الجهود المخلصة التي يبذلها سيادته من أجل تحقيق الاستقرار ودفع عجلة التقدم في مختلف القطاعات..ومعربين عن تمنياتهم بأن يكون العام الميلادي الجديد عاما حافلا بالإنجازات.


وفي الإسكندرية .. بعث المحافظ أحمد خالد برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية .. داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على الرئيس السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.


وأعرب المحافظ عن أصدق أمنياته للشعب المصري العظيم وبصفة خاصة أبناء محافظة الإسكندرية بأن يكون العام الجديد عاماً للرخاء والنماء يستكمل فيه الوطن مسيرة البناء والتنمية تحت القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية..قائلا : إن الإسكندرية تستقبل العام الجديد بعزيمة صلبة لمواصلة العمل والاجتهاد.. داعياً الله أن تنعم مصرنا وسائر بلاد العالم بالسلام والمحبة وأن يحفظها من كل سوء ، ويوفق خطى القيادة السياسية دائماً لما فيه خير البلاد والعباد.


وفي بورسعيد .. تقدم المحافظ محب حبشي بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات إلى الرئيس السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد..داعيًا الله عز وجل أن يعيده على سيادته بموفور الصحة والعافية وأن يوفقه لما فيه خير للوطن وأبناء مصر. 


وأكد محافظ بورسعيد أن القيادة الحكيمة لسيادة الرئيس تمثل ركيزة أساسية لمسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة المصرية..مثمنًا الجهود المخلصة المبذولة من أجل تحقيق الاستقرار ودفع عجلة التقدم في مختلف القطاعات..معربا عن تمنياته بأن يكون العام الميلادي الجديد عامًا حافلًا بالإنجازات لمصرنا الغالية، وأن تواصل مسيرتها نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، في ظل قيادة الرئيس السيسي.


وتقدم حبشي بخالص التهنئة وأطيب الأمنيات إلى أبناء المحافظة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.. داعيًا الله عز وجل أن يكون عامًا مليئًا بالخير والرخاء، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار.


وأعرب محافظ بورسعيد عن تمنياته بأن يحمل العام الجديد المزيد من النجاحات والتقدم لبورسعيد وأهلها، وأن تتحقق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أفضل، في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسي.


وفي المنصورة .. تقدم محافظ الدقهلية بخالص التهاني وأصدق الأمنيات إلى السيد رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد..داعيا الله أن يكون عاماً جديداً مليئاً بالخير والبركة والسعادة وأن يحفظ مصرالحبيبة ومحافظة الدقهلية وشعبها الكريم من كل سوء "وأن يجمع كلمتنا دائماً على طريق الخير والبناء، وأن يحقق جميعاً طموحاتنا في مزيد من الرقي والازدهار".


وقال مرزوق - في برقيته - : "نعاهد الله على المضي قدما خلف قيادتكم الرشيدة، وقراراتكم الحكيمة سعيًا لتوفير حياة كريمة لكل إنسان مصري ، داعين المولى عز وجل أن يسدد على دروب الخير خطاكم ، وأن تظلوا لمصرنا الغالية قائدا عظيما ، وكل عام وأنتم ومصر في خير وسعادة".


كما عاهد المحافظ ، أبناء الدقهلية الغالية على مواصلة بذل كل الجهد، والعمل بكل إخلاص وتفانٍ لتلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم، ضمن خطة تنموية شاملة تلبي مطالب المواطنين في مختلف القطاعات.

محافظو الإسكندرية أحمد خالد حسن سعيد بورسعيد محب حبشي الدقهلية طارق مرزوق الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الميلادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة

ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة ؟.. هدي نبوي وقرآني لا تغفله

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

ترشيحاتنا

التعليم العالي

التعليم العالي تعلن حصاد أداء المستشفيات الجامعية خلال عام 2025

التعليم العالي

التعليم العالي: الجامعات المصرية تشهد فعاليات ثقافية متنوعة ضمن المشروع الوطني للقراءة

الرئيس السيسي

محافظو الإسكندرية وبورسعيد والدقهلية يهنئون الرئيس السيسي بعام 2026

بالصور

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها

مش هتصدق شكلها .. شيماء سيف بفستان قصير تثير الجدل بإطلالة رأس السنة

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

لا تتجاهلها .. أول تحذير صحي من جمال شعبان في 2026

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم
وضعيات النوم
وضعيات النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد