تردد جديد .. القنوات الناقلة لـ لقاء مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا

يلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة المدير الفني حسام حسن مع منتخب بنين يوم الإثنين المقبل فى إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ومن المقرر أن يقام لقاء مصر وبنين فى دور الـ 16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تردد القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025

