الأرصاد تحذر: أمطار ورياح نشطة وانخفاض حاد في درجات الحرارة اليوم
«سلوت» يتحدّث عن آخر استعدادات ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد .. الليلة
الزمالك على صفيح ساخن| مدرب مجهول وصراع نفوذ وتمرد يلوح في غرفة الملابس
الدوري والكونفدرالية...مواعيد مباريات الزمالك في شهر يناير
علماء يحذرون السيدات: ترك الأطباق المتسخة بالحوض ليلًا يهدد صحة الأسرة
انطلاق مبادرة 100 ليلة عرض أمس بالإسكندرية من خلال العرض المسرحي آخر جولة.. صور
رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات على مدار عام
في 2026 .. سيناريوهات صادمة في الزمالك | تطورات خطيرة
كأس عاصمة مصر ودوري أبطال أفريقيا ... مواعيد مباريات الأهلي في يناير
وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري
هذه الدول والثقافات لا تحتفل بـ ليلة رأس السنة في الأول من يناير.. فما هما؟
نقل 13 شخصا للعلاج.. قائمة أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوى بأسوان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تردد جديد .. القنوات الناقلة لـ لقاء مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

يلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة المدير الفني حسام حسن مع منتخب بنين يوم الإثنين المقبل فى إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ومن المقرر أن يقام لقاء مصر وبنين فى دور الـ 16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تردد القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025
beIN Sports MAX عبر نايل سات تردد 12245 أفقي (V) 27500

beIN Sports MAX عبر سهيل سات 12245 أفقي (V) 27500

المغربية الرياضية 1 TNT عبر نايل سات 11157 أفقي (V) 27500

المغربية الرياضية 2 TNT عبر نايل سات 11476 أفقي (V) 27500

المغربية الرياضية TNT عبر عرب سات 12683 أفقي (V) 27500

القناة الجزائرية الأرضية نايل سات 11680 عمودي (H) 27500

ORTM مالي Eutelsat 9B 12034 أفقي (V) 27500

Sportdigital Fussball Astra 1B/1H/2C 12722 عمودي (H) 23500

Sportdigital Fussball Eutelsat W1 12437 عمودي (H) 27500

Max Sport 1 Eutelsat 8°W 12604 أفقي (V) 27500

beIN Sports MAX نايل سات – سهيل سات 12245 أفقي (V) 27500 3/4 – DVB-S2

الجزائرية الأرضية نايل سات 11013 أفقي (H) 27500 3/4 – DVB-S2

المغربية الرياضية TNT نايل سات 11157 أفقي (V) 27500 3/4 – DVB-S2

منتخب مصر بنين كأس أمم افريقيا زيمبابوي جنوب إفريقيا أنجولا

