لاعتدائه على مُعلمة بالسـ.ـلاح.. «تعليم الجيزة» تفصل طالبًا في الإعدادية لمدة عام دراسي

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم فصل طالب بالصف الثاني الاعدادي بمدرسة حمزة بن عبد المطلب التابعة لإدارة حدائق أكتوبر التعليمية لمدة عام دراسي كامل، وذلك عقب انتهاء التحقيقات التي قامت بها مديرية التربية والتعليم، والتي أثبتت قيام الطالب بالاعتداء على مُعلمة أمام المدرسة بمساعدة والدته باستخدام سلاح أبيض.

وكشف المصدر أن واقعة الاعتداء تمت بسبب منع المعلمة للطالب من الغش داخل لجنة الامتحانات، فانتظر الطالب ووالدته المعلمة، وعقب خروجها من المدرسة تم الاعتداء عليها.

كان قد انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بقيام طالب وسيدة بالاعتداء على إحدى المعلمات أمام إحدى المدارس.