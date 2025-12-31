قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجواء شديدة البرودة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس ليلة رأس السنة
تباين سعر الدولار في مصر بختام التعاملات
خطوات الحصول على معاش استثنائي 2026
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
حالة الطقس في رأس السنة الليلة.. ماذا قالت الأرصاد؟
اتسرقت إقامته.. طارق السيد يروي أصعب موقف واجه زيزو في البرتغال
إيران: أي إجراء من شأنه تصعيد عدم الاستقرار في اليمن أمر غير مقبول
السجن المشدد 15 سنة للمتهمين بسرقة أسورة المتحف المصري
بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا
4 ركعات في بداية العام الجديد.. أوصى بها النبي تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا
طارق السيد يكشف الساعات الأخيرة قبل انتقال زيزو لـ الأهلي
أحمد حسن يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع طارق مصطفى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الجيزة.. رفع كفاءة محيط الكنائس وتكثيف الخدمات خلال احتفالات عيد الميلاد

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

هنّأ المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة بمناسبة العام الميلادي الجديد كما قدّم التهنئة لمواطني المحافظة ولجميع الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبات على مصرنا الغالية بالخير واليُمن والبركات وأن تنعم بالأمن والاستقرار والسلامة والرخاء.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتأمين محيط الكنائس وتهيئة الأجواء المناسبة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد بما يعكس روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن الواحد . 


وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية وأجهزة المرافق والالتزام بتنفيذ أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتكثيف الإنارة بمحيط الكنائس والطرق المؤدية إليها مع التواجد الميداني المستمر للقيادات التنفيذية على مدار الساعة، لضمان سهولة حركة المواطنين وخروج الاحتفالات بالشكل الحضاري اللائق بمحافظة الجيزة.
كما شدّد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بكافة قطاعات المرافق والمتنزهات بنطاق المحافظة وتكثيف الخدمات المرورية لمنع التكدسات إلى جانب نشر سيارات شفط المياه وفرق الطوارئ استعدادًا للتعامل الفوري مع أية حالات طارئة أو سقوط للأمطار.


جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي والذي رحّب محافظ الجيزة خلاله بالأعضاء الجدد المنضمين إلى المجلس وهم أيمن عبدالمولى جويش مدير عام المنطقة الأزهرية ونبيل قدري القائم بأعمال رئيس حي المنيرة الغربية متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم بما يحقق صالح العمل ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 


حضر اللقاء إبراهيم الشهابي وهند عبدالحليم نائبي محافظ الجيزة ومحمد نورالدين السكرتير العام للمحافظة، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد وممثلي الأجهزة المعنية والتنفيذية.

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

الزمالك

إعلامي: لاعبو الزمالك مُنقسمون بشأن التمرد بعد مواجهة الاتحاد

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

فيتامين د

هل نقص فيتامين D مسؤول عن الاكتئاب المزمن؟.. العلم يجيب

اكلات دايت بدون حرمان

سلسلة أكلات دايت بدون حرمان.. كلي براحتك واتبعي النظام الصح

مجله"الهلال" تهدي قراءها كنزا ثمينا من تراثها

مفاجأة العام الجديد.. الهلال تهدي قراءها كنزا ثمينا من تراثها

خبيرة: حظ الزواج الثاني أحسن من الأول؟.. 10 أسباب لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة

10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
محافظ الشرقية يقود حملة للاطمئنان على عدم عودة الإشغالات لشوارع الزقازيق

محافظ الشرقية
بابا نويل| شخصية حقيقية أم أسطورة؟.. القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس
سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية.. ماذا ترمز ولماذا توضع أعلى الشجرة؟

سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية
برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

