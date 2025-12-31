محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الميلادي الجديد

بعث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026.

وجاء نص البرقية:«يطيب لي سيادة الرئيس ونحن نستقبل العام الميلادي الجديد أن أبعث لسيادتكم، بالأصالة عن نفسي ونيابةً عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية، بأطيب التمنيات وأصدق التهاني القلبية بهذه المناسبة».



وأضاف محافظ الجيزة:«وفقكم الله ورعاكم وأيدكم، وسدد على طريق الخير خطاكم، وحقق على أيديكم الكريمة ما تصبو إليه مصرنا الغالية من رفعة ومجد وازدهار».



كما بعث محافظ الجيزة برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعرب فيها عن خالص التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات، داعيًا المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه الخير لوطننا العزيز.

وفي السياق ذاته، تقدم محافظ الجيزة بخالص التهنئة إلى الشعب المصري وأهالي محافظة الجيزة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، وأن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.