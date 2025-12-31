قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ريال مدريد يستعد لتمديد عقد إبراهيم دياز 5 مواسم
إسناد الطقس العالمية : 22 كارثة ناجمة عن تغير المناخ خلال عام 2025
القومى للمرأة: تمكين المرأة في القضاء أحدث نقلة نوعية داخل منظومة العدالة
44 قتيلاً وموجات نزوح واسعة جراء تصاعد المعارك في جنوب كردفان
روسيا تكشف تفاصيل الهجوم على مقر إقامة بوتين
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: خطط إسرائيل ضد المنظمات الإنسانية الدولية بغزة تعرقل المساعدات
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الجديدة.. وهذه أبرز الملفات
رئيس الأركان الروسي: بوتين أمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
هل يعود للمصري القديم| باحث أثري يكشف تاريخ شجرة الكريسماس
مدبولي يترأس الاجتماع الأخير للحكومة في 2025
ردًا على استهداف مقر بوتين..قتلى ومصابون في قصف روسي على مناطق عدة بأوكرانيا
محافظات

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الميلادي الجديد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أحمد زهران

بعث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026.

وجاء نص البرقية:«يطيب لي سيادة الرئيس ونحن نستقبل العام الميلادي الجديد أن أبعث لسيادتكم، بالأصالة عن نفسي ونيابةً عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية، بأطيب التمنيات وأصدق التهاني القلبية بهذه المناسبة».


وأضاف محافظ الجيزة:«وفقكم الله ورعاكم وأيدكم، وسدد على طريق الخير خطاكم، وحقق على أيديكم الكريمة ما تصبو إليه مصرنا الغالية من رفعة ومجد وازدهار».


كما بعث محافظ الجيزة برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعرب فيها عن خالص التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات، داعيًا المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه الخير لوطننا العزيز.

وفي السياق ذاته، تقدم محافظ الجيزة بخالص التهنئة إلى الشعب المصري وأهالي محافظة الجيزة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، وأن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

العام الميلادي الجديد محافظة الجيزة محافظ الجيزة اعياد الميلاد

