إنجاز غير مسبوق لطلاب علوم عين شمس.. حصدوا المراكز الأولى في مسابقة SOLE

حقق طلاب كلية العلوم قسم البايوتكنولوجي بجامعة عين شمس، إنجازا جديدا بعدما حصدوا عددا من المراكز الأولى في مسابقة SOLE (الموسم الثاني عشر) التي تنظمها شركة CEB تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، والمقامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

جاءت مشاركة الطلاب بإشراف الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم والأستاذة الدكتورة إيمان عبد العظيم وكيلة الكلية للتعليم والطلاب.

وشارك طلاب الكلية في 10 مسارات ضمن فعاليات المسابقة، وتمكّنوا من تحقيق مراكز متقدمة في 9 مسارات كاملة، لتكون كلية العلوم – جامعة عين شمس هي الجامعة الوحيدة من بين 16 جامعة مشاركة (حكومية – خاصة – أهلية) على مستوى جمهورية مصر العربية التي تفوز في 9 مسارات من أصل 10.

وفي سياقه أعرب الدكتور محمد ضياء زين العابدين، عن فخره بما حققه أبناء كلية العلوم من إنجاز وفوز مستحق مؤكدًا أن ذلك هو نهج كلية العلوم على اختلاف الأجيال، وأن كلية العلوم تحظى بسمعة مرموقة عالميا وتخرج فيها رواد العلوم في الوطن العربي والعالم ويستمر خريجيها دائما في التواجد في مقدمة أفضل التصنيفات الدولية ويظهر ذلك بوضوح فى وجود الكثير من علمائها ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم.

وأشار الدكتور محمد رجاء السطوحي، إلى أنه إنجاز غير مسبوق يُسجَّل في تاريخ المسابقة ويعكس ريادة طلابنا وتميزهم الأكاديمي وقدرتهم على المنافسة والإبداع كما أشاد بجهود فريق العمل بهذه المسابقة وهم الأستاذة الدكتورة سمر سمير – منسق برنامج البايوتكنولوجي والأستاذة سهيلة محمود – المعيدة بقسم علم الحشرات بالكلية

كما أشاد بجهود الطالبين "أحمد جلال – أحمد طارق " في تنظيم الفرق، واختيار الطلبة، والمتابعة الدائمة والدعم المستمر طوال فترة المسابقة.

وتأتى الفرق المشاركة ومراكزها كالتالي الفرق المشاركة والجوائز المحققة Presentation Skills (Engineered Enzymes / Biotechnology & AI / Biofertilizers & Biopesticides)

الطلاب:

حبيبة إيهاب، أسماء عمرو، تقي حسام

حققوا المركز الثاني والمركز الثالث مرتين.

Biotech Explorers

الطلاب:

عائشة صبري، بسام ياسر، شذى أشرف، مصطفى محمد، عبد الرحمن خالد، أحمد سامي، شادي أيمن، فاطمة ياسر

حققوا المركز الأول.

Questions & Answers

الطلاب:

أحمد طارق، فارس فادي، جيسيكا عزت، أحمد عفان، عمرو خالد

حققوا المركز الثاني.

Case Study

الطلاب:

ملك أحمد، ثيؤدورا أمير، بسملة مصطفى، تقي محمد، نورين بلال

حققوا المركز الثالث.

Science Communication

الطلاب:

لجين محمود العشري، فرح إسماعيل

حققوا المركز الثاني.

Scientific Posters (Track 1 – Track 2 – Track 3)

الطلاب:

الزهراء عاصم، آية محمود، آية محمد، حبيبة عمرو، رفيدَة أحمد، يارا عبد الحميد، ندى مصطفى، باسل يحيى، سارة حسن، إسراء جمال، ميريام مجدي، مادلين مينا، سلمى أحمد، تقي سعيد، جنى أحمد، جيسيكا ماجد، ريم علاء، حلا هشام، قمر أحمد، معاذ خالد، لوجين سالم، لوجين أحمد، محمد جمال، علي رضا، استيڤن أمجد

حققوا المركز الأول والمركز الرابع.