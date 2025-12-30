قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تايوان تلغي عبور رحلات ترانزيت عبر أجوائها بسبب تدريبات الصين
أحمد حمدي يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا
الهلال الأحمر: زاد العزة 105 تحمل سلال غذائية ومواد طبية وشتوية لأهالي غزة
تنبيه للمسافرين: هيئة السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم
سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه
حسابات التأهل ترسم الطريق.. المنافس الأقرب لمصر في ثمن نهائي أمم أفريقيا
وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية أجرت خلال العام الجاري نحو 390 ألف عملية
دعاء دخول السنة الجديدة .. احرص عليه لتعم البركة ويبدأ العام بالتوفيق
أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل
بنك مصر يعدل أسعار العائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري
أضخم تطوير للمناهج الدراسية في تاريخ الوزارة.. ماذا أنجزت التعليم في 2025؟
رئيس الوزراء: نتحرك بخطوات مدروسة لتطبيق التأمين الصحي الشامل
محافظات

محافظة الجيزة تُعزز منظومة التعامل مع مياه الأمطار بإنشاء 302 بالوعة صرف

مياه الأمطار
مياه الأمطار
أحمد زهران

اطّلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على أعمال إنشاء بالوعات جديدة لتصريف مياه الأمطار بعدد من الشوارع والميادين بنطاق الأحياء والمراكز وذلك في إطار خطة المحافظة الاستباقية للاستعداد لموسم سقوط الأمطار ومواجهة التقلبات الجوية المحتملة.

وأكد المحافظ أن هذه الأعمال تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار والحد من تجمعات المياه بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.


وأوضح محافظ الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وبالتعاون مع الاحياء والمراكز قامت بإنشاء 302 بالوعة اضافيه لتصريف مياه الأمطار .

 
وأشار محافظ الجيزة إلى أن المحافظة كانت قد انتهت من استعداداتها لموسم الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس من خلال تنفيذ خطة شاملة تضمنت مراجعة وصيانة غرف وبالوعات تصريف مياه الأمطار، وفحص أعمدة الإنارة وتركيب العوازل اللازمة، ورفع الكابلات الكهربائية المكشوفة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان.


كما شملت الخطة تفعيل غرف العمليات الفرعية بجميع الأحياء والمراكز والمدن على مدار الساعة، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو أحداث طارئة، مع تعزيز التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية المعنية.


وفي هذا الإطار، شدد المحافظ على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة أعمال التطهير والصيانة الدورية لبالوعات وغرف الصرف، وسرعة التدخل الميداني حال حدوث أي تجمعات مائية، بما يضمن كفاءة التعامل الفوري مع الأمطار والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمحافظة.

مياه الأمطار محافظة الجيزة اخبار الجيزة

5 خطوات سهلة لترتيب غرفة النوم بسرعة الصاروخ
الفتيس المانيوال
صورة من اللقاء المشترك
بقع الشمس أو بقع العمر: لماذا تظهر وكيف تحمي بشرتك منها؟
