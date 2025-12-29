حملات لإزالة الإشغالات في الوراق ومنشأة القناطر بـ الجيزة

شنت محافظة الجيزة حملات مسائية بشوارع العروبة والقومية بالوراق وإزالة اكشاك مخالفة بالطريق العام بمنشاة القناطر استجابةً لشكاوى المواطنين

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج الحملات التي نفذها حي الوراق ومركز ومدينة منشأة القناطر استجابةً لشكاوى المواطنين بشأن الإشغالات والتعديات على الطريق العام.

وفي هذا الإطار شن حي الوراق حملة إشغالات مسائية اليوم شملت شوارع العروبة والقومية واستهدفت الأسواق والمحال التجارية .

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة 80 حالة إشغال والتعديات الموجودة على حرم الطريق العام، مع مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي، وتحرير محاضر للمخالفين،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كما قام مركز ومدينة منشأة القناطر بتتفيذ حملة اسفرت عن إزالة عدد 2 كشك مخالف بطريق الملك بالمنصورية لتعديهما على حرم الطريق العام .

تمت الحملة تحت متابعة السيد محمد عبد الراضي رئيس حي الوراق واللواء مجدي عبد المتعال رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر