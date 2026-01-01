قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر: أمطار ورياح نشطة وانخفاض حاد في درجات الحرارة اليوم
«سلوت» يتحدّث عن آخر استعدادات ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد .. الليلة
الزمالك على صفيح ساخن| مدرب مجهول وصراع نفوذ وتمرد يلوح في غرفة الملابس
الدوري والكونفدرالية...مواعيد مباريات الزمالك في شهر يناير
علماء يحذرون السيدات: ترك الأطباق المتسخة بالحوض ليلًا يهدد صحة الأسرة
انطلاق مبادرة 100 ليلة عرض أمس بالإسكندرية من خلال العرض المسرحي آخر جولة.. صور
رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات على مدار عام
في 2026 .. سيناريوهات صادمة في الزمالك | تطورات خطيرة
كأس عاصمة مصر ودوري أبطال أفريقيا ... مواعيد مباريات الأهلي في يناير
وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري
هذه الدول والثقافات لا تحتفل بـ ليلة رأس السنة في الأول من يناير.. فما هما؟
نقل 13 شخصا للعلاج.. قائمة أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوى بأسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

فتح باب التقديم لشغل أكثر من 4500 وظيفة طبيب بيطري بنظام الاستعانة

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
آية الجارحي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن فتح باب التقديم لشغل أكثر من 4500 وظيفة طبيب بيطري بنظام "الاستعانة"، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg

وأوضح الجهاز، أن شروط التقديم قد شملت ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا في تاريخ الإعلان، وأن يكون حاصلًا على بكالوريوس الطب البيطري بمعدل تقدير عام "جيد" على الأقل.

وأشار الجهاز في بيانه إلى أن التقديم في الفترة من 4 حتى 17 يناير 2026، ويُشترط التقديم إلكترونيًا فقط، وللاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة برجى الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية. 


وشدد الجهاز على أنه لن يُلتفت للطلبات غير المستوفاة للشروط أو المستندات المطلوبة، داعيًا الراغبين في التقديم إلى متابعة الإعلان على البوابة لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالمسابقة.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وظيفة طبيب بيطري وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بوابة الوظائف الحكومية التقديم إلكترونيًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة

ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة ؟.. هدي نبوي وقرآني لا تغفله

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يشهد إطلاق مشروع «مقولات الفرق» بمؤسسة طابة

وزير الأوقاف يشهد إطلاق مشروع «مقولات الفرق» بمؤسسة طابة

صيام الأيام البيض من شهر رجب

الأيام البيض من شهر رجب.. اعرف موعدهم وفضل صيامهم

دار الإفتاء

دور الأسرة المصرية في تعزيز الأمن المجتمعي..ندوة لـدار الإفتاء ووزارة الثقافة

بالصور

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها

مش هتصدق شكلها .. شيماء سيف بفستان قصير تثير الجدل بإطلالة رأس السنة

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

لا تتجاهلها .. أول تحذير صحي من جمال شعبان في 2026

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم
وضعيات النوم
وضعيات النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد