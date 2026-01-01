الفلبين ترفع مستوى التأهب والتحذير من بركان «مايون»

أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل اليوم الخميس رفع مستوى الإنذار لبركان "مايون" إلى المستوى الثاني في نظام تحذير من خمسة مستويات، مما يعني أن الاضطرابات الحالية يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى انفجارات بركانية.



وأوضح المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية - أنه تم تسجيل 47 حالة انهيار صخري أمس، وهو أعلى معدل يومي خلال العام الماضي.



ويعد بركان "مايون"، الواقع على ارتفاع 2462 مترا، موقع جذب شهير للسياح ومتسلقي الجبال .

وقد ثار البركان أكثر من 50 مرة خلال الـ 400 عام الماضية.



وكان آخر ثوران للبركان في عام 2018 مما فرض عمليات إجلاء لعشرات الآلاف من الأشخاص، ووقع الانفجار البركاني الأكثر تدميرا في عام 1814، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص.