قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر: أمطار ورياح نشطة وانخفاض حاد في درجات الحرارة اليوم
«سلوت» يتحدّث عن آخر استعدادات ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد .. الليلة
الزمالك على صفيح ساخن| مدرب مجهول وصراع نفوذ وتمرد يلوح في غرفة الملابس
الدوري والكونفدرالية...مواعيد مباريات الزمالك في شهر يناير
علماء يحذرون السيدات: ترك الأطباق المتسخة بالحوض ليلًا يهدد صحة الأسرة
انطلاق مبادرة 100 ليلة عرض أمس بالإسكندرية من خلال العرض المسرحي آخر جولة.. صور
رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات على مدار عام
في 2026 .. سيناريوهات صادمة في الزمالك | تطورات خطيرة
كأس عاصمة مصر ودوري أبطال أفريقيا ... مواعيد مباريات الأهلي في يناير
وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري
هذه الدول والثقافات لا تحتفل بـ ليلة رأس السنة في الأول من يناير.. فما هما؟
نقل 13 شخصا للعلاج.. قائمة أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوى بأسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حصاد 2025.. تصعيد غير مسبوق في المسجد الأقصى باقتحام أكثر من 62 ألف مستوطن

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
شيماء جمال

سجّل عام 2025 الانتهاك الأوسع والأخطر بحق المسجد الأقصى المبارك، حيث كشفت المعطيات الرسمية عن قفزة هائلة في أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد، وسط تحذيرات من مخططات تهويدية تجاوزت كافة الخطوط الحمراء.

ووفقًا للإحصائيات الموثقة، فقد بلغت حصيلة الاقتحامات خلال العام المنصرم (62,853) مستوطنًا، وهو الرقم الأعلى تاريخيًا، حيث تم كسر حاجز الـ (60) ألف مقتحم سنويًا للمرة الأولى. وتظهر المقارنة التحليلية للأرقام ما يلي:


 حقق عام 2025 نموًا بنسبة تفوق 11% مقارنة بعام 2024 الذي سُجِّل فيه (58,000) مقتحمٍ، مقابل 51 ألف مقتحمٍ خلال عام 2023.
 

بمقارنة العام الحالي بعام 2015، يتبين وجود زيادة هائلة تتجاوز 350% خلال عقد واحد فقط، مما يعكس وتيرة حضور صهيوني ممنهجة ومنظمة داخل الحرم القدسي الشريف.

وفي سياق يعزز المخاوف من تغيير الوضع القائم، صرح رئيس إدارة ما يسمى بـ "جبل الهيكل"، الحاخام شمشون ألبويم، بأن ما وصفه بـ "عودة إسرائيل إلى الحرم القدسي" في تعاظم مستمر، مشيدًا بارتفاع أعداد المقتحمين وبما اعتبره "تغييرات إيجابية ميدانية" ومستوى متزايد من الاعتراف الرسمي بهذه الانتهاكات.

من جانبه، يؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن ما حدث خلال عام 2025 يُعد "الأخطر تصعيد منذ سنوات"، مشددًا على أن الاحتلال الصهيوني يمضي قدمًا في مشروع تهويد الأقصى ويضرب عرض الحائط بكل القوانين الدولية والمشاعر الدينية لقرابة ملياري مسلم حول العالم.

ويضيف المرصد أن استمرار الصمت الدولي والإقليمي تجاه هذه الأرقام القياسية يشجع الاحتلال على الاستمرار في تنفيذ مخططاته، وهو ما يهدد السلم الديني والسياسي في المنطقة بأسرها. لذا، يدعو المرصد إلى تحرك عالمي عاجل لحماية المسجد الأقصى والحفاظ على قدسيته التاريخية والقانونية. 

حصاد 2025 المسجد الأقصى مستوطن مكافحة التطرف مرصد الأزهر المرصد الأقصى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة

ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة ؟.. هدي نبوي وقرآني لا تغفله

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

ترشيحاتنا

الجيوب الأنفية

علاج التهابات الجيوب الأنفية في الشتاء.. وحيل بسيطة تحميك من الإصابة بها

شوربة الخضار بالكريمة

بطعم مميز.. طريقة عمل شوربة الخضار بالكريمة

الربو

يزيد في الشتاء.. اكتشف أعراض الربو وأسبابه

بالصور

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها

مش هتصدق شكلها .. شيماء سيف بفستان قصير تثير الجدل بإطلالة رأس السنة

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

لا تتجاهلها .. أول تحذير صحي من جمال شعبان في 2026

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم
وضعيات النوم
وضعيات النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد