مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ..وآخرون يستولون على جرافة ويعتدون على سائقها جنوب نابلس

أ ش أ

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائليين ، صباح اليوم /الثلاثاء/، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن 480 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية.



وفي نابلس، شمال الضفة الغربية..اعتدى مستوطنون اليوم على سائق جرافة في بلدة عقربا جنوب نابلس.



وأفاد الناشط ضد الاستيطان يوسف ديرية، بأن المستوطنين هاجموا سائق جرافة تابعا لبلدية عقربا، أثناء عمله في مكب النفايات القريب من خربة يانون شرق البلدة، واعتدوا عليه، واستولوا على الجرافة، وشاحنة كانت تعمل في المنطقة.



وأضاف ديرية أن المستوطنين احتجزوا السائق عقب الاعتداء عليه، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

