وسط إشادة بالموقف الداعم للقضية الفلسطينية.. رئيس الشيوخ يستقبل ملك إسبانيا

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بعد ظهر اليوم بمقر المجلس، جلالة ملك إسبانيا فيليبى السادس والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى مصر.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس الشيوخ بجلالة الملك، معربًا عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وإسبانيا، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات.

وأكد المستشار" عبد الرازق" حرص مجلس الشيوخ على دعم وتعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين، بما يسهم في توطيد أواصر الصداقة والتفاهم المشترك.

ثمن المستشار " عبد الرازق" الموقف الاسباني الداعم للقضية الفلسطينية ورفضه لما يحدث علي أرض غزة من اعتداءات وحشية علي الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمؤيد لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وكذلك رفض مساعى التهجير الغير مشروعه التي تمارسها اسرائيل فى الضفة الغربية و قطاع غزة و الانتهاك الدائم للقانون الدولى.

كما أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تقديره لدعم اسبانيا للقضايا المصرية في المحافل الدولية.

من جانبه أعرب الملك الاسباني فيليبي السادس عن سعادته بزيارة مصر مؤكداً علي عمق العلاقات التاريخية بين مصر واسبانيا وتطلعه الي تطويرها برلمانياً ،اقتصادياً ،سياحياً وثقافياً حتي تكون أكثر استقراراً واستمراراً.

واشاد ملك اسبانيا بجهود مصر في الوساطة لإيقاف الحرب في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية الي اهل القطاع بدون عوائق.. مشيراً إلي وجود مساعٍ لتوحيد الموقف الدولي بأكمله حتي يتم ايقاف هذه الحرب .

حضر اللقاء وكيلا مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة ، النائبة فيبي فوزى، المستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام،الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ، السفير إيهاب بدوى ممثل وزارة الخارجية و السفيرة هبه زكى مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية