الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

سؤال برلماني عن معايير اختيار أطباء الخارج للتعاون مع منصة التطبيب عن بُعد

أميرة خلف

أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن هيئة الرعاية الصحية نشرت بيانا بتاريخ 14 سبتمبر تعلن في عن مبادرة  للاستفادة من أطباء مصر المهاجرين بالخارج و عمل منصة رقمية تتيح التطبيب عن بُعد و أستغلال الأطباء المصريين بالخارج من خلال هيئة الرعاية، يأتي ذلك استكمالًا لاستراتيجية الدولة لجذب الكفاءات الطبية المهاجرة.

و أشارت" سعيد" إلى أن  الهيئة اختارت الفنان هاني سلامة كسفير لهذة المبادرة ، كما ذُكر أنه سيدعم حصر بيانات الأطباء المصريين بالتنسيق مع الوزارات المعنية .  

وعليه ، تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو صحة النواب بسؤال برلماني  لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية و وزير الصحة و السكان بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في هؤلاء الأطباء ليتم التعاون معهم من قبل الهيئة ؟ و هل و لابد أن يكون مسجل بسجلات الوزارة و نقابة الأطباء المصرية و لدية ترخيص ساري  لمزاولة المهنة في مصر ؟ .

وتساءلت عضو البرلمان عن اللائحة المالية التي سيتم التعاون من خلالها مع هؤلاء الأطباء أم ان هذة المبادرة تطوعية ؟ ، و هل سيتم تعميم التجربة علي كل التخصصات الطبية و لا سيما التي يحتاج فيها الاستشاري فحص مريضة ؟! و ما مدي كفاءة التشخيص في مثل هذه الحالات ؟! و كيف سيتم محاسبة الاستشاري إن أخطاء و هو خارج البلاد أم ستعود المسئولية علي طبيب الرعاية الأولية الموجود في مصر ؟ .

بيان صادر عن الهيئة العامة للرعاية الصحية:

تجدر الاشارة إلى أن التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالفنان هاني سلامة، في إطار استكمال استراتيجية الدولة لجذب الكفاءات الطبية المصرية بالخارج، حيث تم الإعلان عن إطلاق منصة وطنية للكشف والتطبيب عن بُعد، تعتمد على الاستفادة من خبرات العقول الطبية المصرية بالخارج وربطها بالمنظومة الصحية داخل مصر.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن هذه المنصة تأتي كخطوة نوعية نحو تطوير نموذج الرعاية الصحية الذكية في مصر، حيث ستتيح تقديم الاستشارات الطبية والعلاجية عن بُعد عبر مستشفيات الهيئة، بما يعزز من جودة الخدمة الطبية ويجعلها أكثر مرونة وتوافقًا مع احتياجات المواطنين في مختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

هيئة الرعاية الصحية تطلق منصة وطنية للكشف والتطبيب عن بُعد

وأشار السبكي إلى أن المبادرة ستتم بالتنسيق المباشر مع سفارات مصر بالخارج والوزارات والجهات المعنية، لضمان التنفيذ الفعّال والاستفادة القصوى من الخبرات المصرية العالمية، مؤكدًا أن البنية التكنولوجية المتطورة للهيئة مؤهلة لاحتضان هذا المشروع الطموح الذي يواكب أحدث الممارسات الدولية في مجال الصحة الرقمية.

كما أعلن رئيس الهيئة عن اختيار الفنان هاني سلامة سفيرًا للمنصة الوطنية، تقديرًا لمبادرته في دعم بناء قواعد بيانات للأطباء المصريين بالخارج بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة، مشيدًا بدوره المجتمعي كسفير فني يعزز ثقة المواطنين بالمبادرات الصحية الوطنية ويجسد مفهوم الشراكة بين الفن والقطاع الصحي في خدمة قضايا الوطن.

ومن جانبه، أعرب الفنان هاني سلامة عن فخره بالمشاركة في هذه الخطوة الوطنية، مؤكدًا أن العقول المصرية تتألق عالميًا وحان وقت وصول خبراتهم إلى من يستحقها داخل الوطن بكرامة وسهولة، مؤكدًا أن المنصة ستكون جسرًا يربط بين أطبائنا بالخارج والمواطنين بالداخل، ويكرّس قيم العطاء والانتماء.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تكاتف الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والفن والإعلام لدعم المبادرات الوطنية، حيث ناقش الدكتور أحمد السبكي والفنان هاني سلامة آليات التنفيذ وآفاق التعاون المستقبلي بما يحقق أقصى استفادة للمواطن المصري.

