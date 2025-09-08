قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري والأوضاع الإقليمية
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
أخبار البلد

وزير الصحة يشيد بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي الأقصر بمنشآت هيئة الرعاية الصحية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والمهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، يرافقهم الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة موسعة لتفقد عدد من المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وذلك بهدف الاطلاع على آخر المستجدات والإنجازات المحققة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وشملت الجولة التفقدية، اليوم، افتتاح مبنى الدوران ومستشفى الطوارئ وعددًا من الأقسام المختلفة بمجمع الأقصر الطبي الدولي أبرزها أقسام العناية والحضانات والداخلي بمبنى الدوران، بالإضافة إلى تفقد عدد من الأقسام المستحدثة التي أُضيفت لرفع كفاءة الخدمات المقدمة وتعزيز القدرة الاستيعابية للمجمع، وذلك إضافة إلى تفقد مركز طب أسرة العوامية.

فيما زار الوزير يرافقه رئيس هيئة الرعاية الصحية ومحافظ الأقصر مركز صحة أسرة العوامية بالأقصر، حيث قاموا بجولة شملت عيادات طب الأسرة، عيادات الأسنان، عيادات التطعيمات، غرف المشورة، وخدمات المبادرات الرئاسية، وتم خلال الجولة استعراض حجم الخدمات المقدمة، حيث تجاوز عدد خدمات الرعاية الأولية المقدمة من خلال المركز 332.000 خدمة طبية لـ 50 ألف منتفع.

وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار بمستوى الخدمة الطبية المقدمة داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بالتنمية الشاملة لمحافظات الصعيد، مضيفًا: «نولي اهتمامًا خاصًا لأهالي الصعيد، ونحرص على أن يحصلوا على خدمات طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة داخل محافظاتهم».

الارتقاء بالقطاع الطبي

من جانبه، أكد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، أن الجهود المبذولة في القطاع الصحي بشكل عام، ومشروع التأمين الصحي الشامل على وجه الخصوص، كان لها أثر كبير في الارتقاء بالقطاع الطبي بالمحافظة، لافتًا إلى أن إسهامات الدولة في هذا الملف تُعد ضخمة للغاية، حيث تم إنشاء صروح طبية عملاقة بتكلفة مليارات الجنيهات لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يوفر خدمة طبية متميزة لأهالي الصعيد بوجه عام، وأهالي الأقصر بوجه خاص، باعتبارها أولى محافظات الصعيد تطبيقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل .

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن منشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر نجحت حتى الآن في تقديم أكثر من 26 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال 60 منشأة صحية بالمحافظة، تشمل 6 مستشفيات و11 مركزًا طبيًا و43 وحدة صحية، معربًا عن فخره باعتماد منشآت الهيئة بالأقصر بنسبة 100% وذلك وفقًا لدرجات الاعتماد المختلفة من المعايير القومية GAHAR المعترف بها دوليًا.

وأضاف السبكي أن مجمع الأقصر الطبي الدولي يمثل أيقونة المنظومة الصحية بالأقصر، حيث تجاوزت تكلفة تطويره وتجهيزه وتشغيله حتى الآن مليار جنيه، مشيرًا إلى إضافة العديد من الخدمات الطبية المستحدثة، أبرزها خدمات علاج الأورام، ووحدة متخصصة لعلاج الحروق، بما يضمن توفير خدمات طبية متكاملة ومتقدمة لأهالي الأقصر وقاطني صعيد مصر.

علاج الأورام التأمين الصحي الشامل الأقصر القيادة السياسية وزير الصحة والسكان مجلس الوزراء

