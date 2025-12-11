واشنطن تدين احتجاز الحوثيين لموظفين يمنيين تابعين للبعثة الأمريكية

أدانت الولايات المتحدة، استمرار جماعة الحوثي في احتجاز عدد من الموظفين اليمنيين، الحاليين والسابقين، العاملين لدى البعثة الأمريكية في اليمن بشكل "غير قانوني".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت - في بيان اليوم الخميس - إن الحوثيين المصنَّفين كمنظمة إرهابية أجنبية، كثّفوا حملة "الترهيب والانتهاكات" ضد يمنيين على صلة بمنظمات دولية وحكومات أجنبية.



وأضافت أن اعتقال هؤلاء الموظفين، والإجراءات "الصورية" المتخذة ضدهم، يمثلان دليلاً إضافياً على اعتماد الحوثيين "أسلوب الإرهاب ضد شعبهم للبقاء في السلطة".



وبحسب البيان، دعت (واشنطن) إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن موظفي البعثة.

