عملية فدائية داخل القدس المحتلة تسقط 16 مصابا إسرائيليا
وزير التعليم يعلن نجاح البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية ويشكر اليونيسيف
بسبب الليزر.. شكوى إثيوبية بعد الهزيمة أمام مصر في تصفيات المونديال
بعد جدل التهديد للتنازل.. بعد قليل الحكم على المتهمين بمطاردة فتيات الواحات
إعلام إسرائيلي: حال تنفيذ المقترح الأمريكي لن تبقى القوات الإسرائيلية بمواقعها في غزة
900 مليار جنيه لمراسي البحر الأحمر| وشراكة تعيد رسم مستقبل السياحة في مصر
تصريحات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الإسباني ضد الاحتلال.. قرار بوقف تصدير السلاح
التعليم تبدأ احتفالية البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالسلام الوطني
مصر تتعاون مع ألمانيا لتجهيز 6 مراكز لتجميع ومواءمة الأطراف الصناعية
وكيله لـ «صدى البلد»: رامون دياز تلقى اتصالات لتدريب الأهلي.. وهذا قراره
الجزائر تتحدى غينيا لملامسة حلم التأهل لكأس العالم 2026
وصول 3 أوناش رصيف و6 أوناش ساحة من الصين لاستكمال تجهيز محطة "هاتشيسون"
أخبار البلد

وزير الصحة لسفير إسبانيا بالقاهرة: مصر ملتزمة باستقبال المرضى الفلسطينيين

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، «ألبارو إيرانثو» سفير إسبانيا لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وإسبانيا في القطاعات الصحية والتنموية، بهدف تحقيق مصالح الشعبين الصديقين وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

حرص مصر على تعميق الشراكة مع إسبانيا

ووفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، حرص مصر على تعميق الشراكة مع إسبانيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع البلدين. 

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء ركز على تعزيز التعاون في مجال زراعة ونقل الأعضاء، حيث تتمتع إسبانيا بخبرات رائدة عالميًا في هذا المجال، كما ناقش الجانبان إمكانية إطلاق برامج مشتركة لتدريب الكوادر الطبية المصرية على أحدث التقنيات والممارسات المتقدمة، بما يشمل تنظيم ورش عمل وزيارات ميدانية للأطباء والفنيين المصريين إلى المراكز الطبية الإسبانية المتخصصة، إلى جانب اقتراح إنشاء منصة لتبادل الخبرات العلمية والاستفادة من الأنظمة الإسبانية في إدارة قوائم الانتظار بكفاءة وشفافية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول أيضًا تعزيز التعاون في تطوير البنية التحتية للمنشآت الطبية في مصر، والاستفادة من التكنولوجيا الإسبانية في تجهيز المستشفيات وتحديث الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية إقامة شراكات بين القطاع الخاص في البلدين، لدعم تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يسهم في توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

التزام مصر باستقبال المرضى الفلسطينيين

وقال «عبدالغفار» إن اللقاء تطرق إلى تعزيز الدعم الإنساني لقطاع غزة، حيث ناقش الجانبان آليات توفير الأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة للمتضررين، كما تم بحث إمكانية التعاون مع المنظمات الإسبانية لتقديم مساعدات طبية وإنسانية مشتركة، تشمل إرسال فرق طبية متخصصة وتنظيم حملات لتوفير الأجهزة الطبية الدقيقة لدعم المستشفيات الميدانية في غزة، فيما أكد الدكتور خالد عبدالغفار، التزام مصر باستقبال المرضى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم. 

من جانبه، أعرب السفير الإسباني عن تقديره للتعاون المثمر مع مصر، مؤكدًا التزام بلاده بتعزيز الشراكات في القطاعات الصحية والإنسانية، ودعم جهود مصر في تقديم خدمات طبية متميزة.

رئيس الوزراء وزير الصحة إسبانيا القطاع الصحي

